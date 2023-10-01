'Чтобы уже не стрелял!' Воины НГУ прицельно уничтожили российский танк: видео

Защитники Украины уничтожили очередной танк российских оккупантов на южном направлении. Отличную работу проделали воины 11-й бригады Национальной гвардии Украины.

Соответствующее видео было показано в Telegram НГУ. Прицельный удар по бронетехнике нанесли с помощью дрона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Оперативно внесли изменения в конструкцию танка оккупантов на южном направлении, чтобы он уже никуда не ехал и не стрелял", – отметили бойцы.

Напомним, бойцы пехоты 22-й ОМБр ВСУ мощно ударили по противнику в районе Клищиевки Донецкой области, расположенной на Бахмутском направлении фронта. Наши защитники применили боевой беспилотник, сбросивший на позицию захватчиков снаряд.

Видео дня

"Мы уничтожаем врага повсюду", – подытожил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Со своей стороны, бойцы 26-й артиллерийской бригады показали, как уничтожают технику врага на украинской земле. Под разнос попали пушки Гиацинт, Д-30, миномет 2С4 Тюльпан и боевые бронированные машины. Таким образом, военные поздравили собратьев с Днем защитников и защитниц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские аэроразведчики совместно с операторами FPV-дронов под Соледаром в Донецкой области уничтожили 4 автомобиля и 2 блиндажа россиян. Авторами мощного "хлопка" стали аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого".

– Спецназовцы СБУ ювелирно отработали по врагу на фронте с помощью дронов. По результатам прошлой недели уничтожены 62 единицы вражеской техники, 28 фортификационных сооружений, 1 состав из БК и 70 российских окупантов.

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