"Дальнейшая помощь давно назрела": немецкий евродепутат призвал передать Украине ракеты Taurus

Президент Европейской народной партии – ключевого межпартийного объединения ЕС – Манфред Вебер призвал Германию как можно скорее передать украинской армии крылатые ракеты Taurus. Евродепутат считает "давно назревшим" предоставление Киеву немецких дальнобойных ракет.

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Об этом Вебер сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает AFP. Это вооружение имеет дальность действия более 500 километров, что позволит Украине поражать склады оружия и линии снабжения оккупантов в глубоком тылу.

"Дальнейшая поддержка, такая как поставки немецких ракет Taurus, давно назрела", – подчеркнул политик.

По его убеждению, "стратегия позволить Украине воевать, но не сделать ее достаточно сильной, чтобы победить, была бы циничной". Поэтому Вебер призвал Запад "поддержать Украину наилучшим образом", поскольку она "ведет свое сражение за свободу и должна победить".

Ранее глава Комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн отметила, что Германия должна передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, при этом отгрузить их нужно немедленно. Также в ВСУ нужно значительно больше боеприпасов и запчастей, чем сейчас получают от западных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2023 года Бундестаг не смог одобрить решение о передаче Украине ракет Taurus. Представление самой большой оппозиционной фракции (консерваторов) не нашло поддержки большинства.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, что ФРГ пока не приняла положительного решения по поводу передач Украине Taurus, поскольку "должна тщательно взвешивать каждую поставку оружия".

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