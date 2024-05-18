Динамика боестолкновений сохраняется, ВСУ принимают необходимые меры для стабилизации обстановки, – Генштаб

На большинстве направлений вдоль линии фронта сохраняется активная динамика боевых столкновений. Российские оккупационные войска продолжают попытки улучшить свое тактическое положение.

В то же время Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия захватчиков, принимая необходимые меры для стабилизации ситуации. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19.30 18 мая.

"На большинстве направлений по всей линии фронта сохраняется динамика боестолкновений. Подразделения российских оккупантов не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки. Работают разведка, артиллерия, авиация и ударные беспилотные системы", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток украинская авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два зенитно-ракетных комплекса. Наши ракетные войска и артиллерия нанесли удары по еще трем районам сосредоточения противника и одной радиолокационной станции.

Всего за эти сутки произошло 77 боевых столкновений, из которых семь еще продолжаются. Украинские воины четырежды совершали штурмовые действия, чтобы выбить противника с его позиций. Информация уточняется.

На Харьковском направлении в течение суток произошло 10 боеприкосновений. Российские террористы снова нанесли воздушный удар по городу Харьков, использовав две управляемые авиабомбы. Захватчики проводили штурмовые действия на направлениях Глубокое-Лукьянцы, Лукьянцы-Веселое, Бугроватка-Старица. Но успеха враг не имел, зато понес потери: 73 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 16 единиц техники, включая два танка. Остальная информация о потерях противника уточняется. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки и перегруппировке на отдельных участках.

На Купянском направлении количество боев за день выросло до девяти, а на Лиманском – до семи. Силы обороны принимают все необходимые меры для сдерживания врага и сохраняют ситуацию под контролем.

На Краматорском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Ивановское и Калиновка. Общее количество атак россиян в этом направлении возросло до 14.

Покровское направление остается самым горячим на карте боевых действий. Из 23 боевых столкновений с начала суток, в настоящее время четыре еще продолжаются. К перечню населенных пунктов, куда враг направляет свои атаки, добавилось Нетайлово. Россияне нанесли авиаудары с применением КАБов в районах Александрополя, Востока и Евгеньевки. Информация уточняется.

На Кураховском направлении агрессор десять раз пытался одолеть нашу оборону. Продолжается бой у Красногоровки.

На Приднепровском направлении украинские защитники остановили четыре российских штурма на плацдармах на левобережье Днепра в Херсонской области.

Напомним, на прошлой неделе бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли российским оккупантам большие потери в живой силе и технике в Харьковской области. В течение недели с 3 по 10 мая защитники уничтожили 189 захватчиков, еще 43 оккупанта были ранены.

Как писал OBOZ.UA, 18 мая Вооруженные силы Украины сбили очередной российский Су-25 в Донецкой области. Российский штурмовик приземлили зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко.

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