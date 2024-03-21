До 12 месяцев могут быть на лечении без ВВК: в Раде поддержали закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских

21 марта в Верховной Раде был принят закон об обеспечении социальной защиты военнослужащих и полицейских. Его поддержали в общей сложности 296 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что до второго чтения из закона была изъята норма, которая могла ограничить права военных.

Гончаренко отметил, что во время голосования за закон в первом чтении там была норма, которая предусматривала запрет военнослужащим вести коммуникацию в соцсетях, в частности, распространять видео.

"Ко второму чтению эту норму убрали. И это правильно", – заявил нардеп.

Согласно закону, защитникам также предоставляется возможность в течение 12 месяцев находиться на лечении без необходимости проходить ВВК каждые 4 месяца. Это касается и лечения за границей.

Кроме того, в законодательстве было закреплено выплату семье военного в случае его гибели в размере 15 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Денис Шмигаль выразил надежду, что заблокированное финансирование США может поступить уже в этом месяце. Поэтому масштабы мобилизации на передовую могут быть меньше полумиллиона, о которых первоначально заявляли военные.

Ранее сообщалось, что депутаты приступили к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации с 11 марта. Среди вопросов, которые должны быть урегулированы, – вопросы о наблюдателях для людей с инвалидностью I, II и III группы.

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