Дочери остались без папы: в боях за Украину погиб главный сержант из Волыни
Российское полномасштабное вторжение отняло жизнь еще одного мужественного защитника Украины. На передовой погиб военный Сил обороны Игорь Чак.
Воин был родом из населенного пункта Шацк в Волынской области. О потере сообщили на официальной Facebook-странице Шацкого сельского совета в воскресенье, 26 мая.
Свое последнее сражение 52-летний защитник принял 25 мая: в результате подрыва на минно-взрывном устройстве врага получил смертельные ранения.
Как отметили в поселковом совете, Игорь Чак был мобилизован 26 февраля 2022 года, защищал Украину в составе воинской части А 4667, имел звание главного сержанта.
У военного остались жена, две дочери, мама и братья.
"Выражаем искренние соболезнования его родным, близким, друзьям, побратимам. Вечная и светлая память воину, отдавшему свою жизнь за Украину, ее свободу и независимость", – сказано в сообщении.
Ранее стало известно о гибели на фронте военнослужащего из Ивано-Франковской области Тараса Бибика. Жизнь защитника оборвалась в Запорожской области 24 мая.
Также сообщалось о гибели на передовой старшего сержанта из Тернопольщины. Свой последний бой Руслан Боднар с позывным "Волк" принял 18 мая. Защитнику, до полномасштабной войны работавшему агротехником, было 42 года, у него остались жена и дочь.
Как сообщал OBOZ.UA, на войне с российскими оккупационными войсками погиб боевой медик Олег Сютрик из Прикарпатья. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.
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