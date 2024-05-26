'Теперь ты взошел на самую высокую свою гору': на фронте погиб 59-летний герой из Ивано-Франковской области Тарас Бибик

В боях против российских оккупантов погиб военнослужащий из Ивано-Франковской области Тарас Бибик. Жизнь защитника оборвалась в Запорожской области 24 мая.

Боец получил ранения, несовместимые с жизнью, в результате минометного обстрела. Об этом сообщили на сайте Ямницкой территориальной громады.

Тарас Бибик родился 10 сентября 1964 года в Ямнице. С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину он пошел защищать страну. Боец служил на должности гранатометчика в стрелковой роте одной из воинских частей.

"Всей громадой выражаем глубокие соболезнования родным и близким Защитника, отдавшего свою жизнь, оберегая Украину. Вечная память, благодарность и слава погибшему Герою", – говорится в сообщении.

Друзья и побратимы погибшего воина отмечают, что Тарас Бибик в мирной жизни был увлечен горами и часто покорял разные вершины.

"Вечная память тебе, братчик Турист (Тарас Бибик). Теперь ты взошел на самую высокую свою гору, что на небесах", – написал побратим погибшего защитника.

Напомним, на фронте погиб старший сержант с Тернопольщины. Свой последний бой Руслан Боднар с позывным "Волк" принял 18 мая. Защитнику, до полномасштабной войны работавшему агротехником, было 42 года, у него остались жена и дочь.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковской области. Роман Панькив из 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Ґерць" (рос. – "Поединок") прошел через много горячих точек фронта – от операций в Киевской области до боев на востоке, участвовал в контрнаступлении ВСУ на Запорожье, а затем снова в боях на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб боевой медик Олег Сютрик с Прикарпатья. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

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