'Должен был уже ехать с работы домой': жена погибшего в результате удара РФ по Днепропетровщине рассказала о трагедии. Видео

Российские оккупационные войска утром понедельника, 26 августа, совершили массированную ракетную атаку по Украине. В результате вражеского обстрела Днепровского района погиб 69-летний мужчина, работавший сантехником.

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Его жена Валентина рассказала о том, как узнала страшную новость. Соответствующее видео опубликовал "Днепр Оперативный".

"Я ему позвонила по телефону, он должен был уже ехать с работы домой. Не поднимал трубку. Потом пришло сообщение "Я перезвоню", однако он не умеет писать сообщение. И тогда я все поняла…", – с болью вспоминает Валентина.

В этот день мужчина вместо того, чтобы вернуться домой, решил помочь людям с водой после первого взрыва. Однако во время второго взрыва он погиб. Валентина осталась без любимого, потерянного из-за жестокого обстрела. Погибшему было 69 лет.

Стоит отметить, что после ночных взрывов из-за "Шахед" утром они звучали во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях и аварийных отключениях электроэнергии.

Утром 26 августа российская террористическая армия атаковала Полтавскую область. Целью агрессора стал промышленный объект. В результате обстрела пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский указал на невозможность высчитать, сколько еще ракет враг может запустить по Украине, поскольку у России нет четкого постоянного количества ракет, которые бы производились в определенный период. Серийное производство у агрессора не отлажено – у него есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих.

Утром понедельника, 26 августа, страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на Украину. В Запорожской области в результате очередного вражеского удара погиб мирный житель.

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