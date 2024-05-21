Должны ли руководители предприятий в Украине организовать прибытие сотрудников в ТЦК: разъяснение

Руководители предприятий, учреждений и организаций, после получения соответствующего распоряжения, должны вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в территориальный центр комплектования. В случае отказа и увольнения, они должны немедленно информировать об этих лицах городской или районный ТЦК.

Соответствующие изменения предусмотрены Порядком проведения призыва граждан на воинскую службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560. В целом, согласно документу, в обязанности руководителей предприятий будут входить следующие действия:

– издание приказа о проведении оповещения резервистов и военнообязанных;

– вручение повесток работникам в рабочее время под их личную подпись;

– проведение информационного обеспечения призыва резервистов и военнообязанных;

– письменное уведомление ТЦК в 3-дневный срок о результатах оповещения;

– организация перевозки резервистов и военнообязанных от предприятия в пункты сбора районных ТЦК, и в случае необходимости – обратно;

– безотлагательное информирование ТЦК о работниках, которые отказались от повесток и написали заявления на увольнение.

Распоряжение руководителям предприятий, где должно быть проведено уведомление, выдает начальник районного или городского ТЦК не позднее, чем за день до проведения таких мероприятий. Вместе с этим документом предоставляются повестки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также к процессу вручения повесток в Украине подключат председателей объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Уведомление военнообязанных и резервистов может быть осуществлено в любом месте и в любое время суток.

– С 18 июля повестки в ТЦК СП в Украине смогут отправлять по почте. Документ будет считаться врученным, если не будет отказа от его получения или отсутствия военнообязанного по адресу проживания.

– Согласно постановлению Кабмина №560 от 16 мая 2024 года будут вручать повестки в Украине круглосуточно и в любых местах. Мужчины 18-60 лет могут получить их по месту жительства, учебы, работы, на блокпостах или пунктах пропуска на границе.

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