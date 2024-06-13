Дожди станут проблемой для армии Путина? Генерал Романенко оценил факторы, влияющие на ход войны

Текущая ситуация на фронте остается тяжелой. Российская оккупационная армия ведет активные действия одновременно по нескольким направлениям. Сильные дожди, по прогнозам, в ближайшие дни накроют всю Украину, безусловно повлияют на активность врага. Однако рассчитывать на то, что "генерал дождь" станет спасением, не стоит. Главную ставку, как обычно, нужно делать на ресурс украинской армии.

А он во многом все еще зависит от союзников. В частности, США, имеющие сотню систем Patriot, передадут Украине еще одну – вторую, что является минимально возможной помощью для усиления ПВО.

В то же время, возможности отечественного ВПК растут, и в перспективе украинские беспилотные системы смогут поражать врага за тысячи километров от Украины.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Президент США Байден согласовал поставки Украине системы Patriot. В то же время глава минобороны Германии пообещал, что "в ближайшее время" наша страна получит сотню ракет для этой системы. По вашим оценкам, насколько это серьезное усиление нашей противовоздушной обороны?

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– Эта помощь минимальна, minimum minimorum. Возможно, Италия предоставит нам еще одну батарею SAMP/T. Но до сих пор союзники не могут собрать семь анонсированных батарей Patriot. В США около сотни батарей Patriot, и они дают Украине только вторую. Конечно, это очень важно, но нельзя решать вопрос так медленно.

Разговоры об этом продолжаются несколько месяцев – на фоне того, что происходит в Харькове, в городах на юге нашей страны. 12 июня были нанесены удары по объектам в Киеве и Киевской области. И вопрос с усилением нашей ПВО до сих пор не решен.

После полугодовой паузы с военной помощью от США кто чему научился? Украина научилась тому, что необходимо слушать заявления союзников, призывы и тому подобное, а затем наблюдать, как они реализуются на практике.

Президент США встречается с президентом Украины, извиняется за задержку перед ним и перед украинским народом, но одновременно утверждает пакет помощи после этой полугодовой паузы аж на 225 миллионов долларов. Это расходные материалы.

Нам нужно четко определяться, как быть дальше. Пока американцы и другие союзники не перейдут к качественно новому подходу к поставке вооружений Украине (а на сегодняшний день они передают старые вооружения и очень долго), ситуация на фронте будет только ухудшаться.

Обратите внимание, что во время этой полугодовой паузы, когда ситуация стала очень критичной, нам дали расходные материалы на 300 миллионов, немного снарядов, чтобы держались. Но в то же время Израиль получил F-35 и два вида бомб. И в то же время представитель Пентагона в Конгрессе Макфол критикует администрацию Байдена за нерешительность и заявляет, что Тайваню необходимо предоставить современное эффективное вооружение, то есть не старое, которое предоставляется нам. Сейчас там ведутся дискуссии по поводу предоставления Тайваню разных морских дронов и прочего.

Один пример – нам дают ракеты для ПВО, но в старый комплекс Hawk, который не может стрелять по баллистике. А ракеты, которые нам очень нужны, Patriot, не дают или дают в небольших количествах. Вот такой подход к усилению ПВО Украины. США имеют союзников – Израиль, Тайвань и Украину. Полугодовая пауза была для всех троих, но Израилю во время этой паузы тайно передавали все, что им нужно. Сейчас Тайвань получит современное вооружение, а мы расходные материалы на 225 миллионов.

– Вы упомянули новую массированную атаку России на Украину. В качестве носителей ракет было использовано четыре Ту-95. Три из них взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, еще один – с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области. Сейчас в Украине создается новый род войск – Силы беспилотных систем. По информации Минобороны, в будущем эти системы смогут доставать до Урала. Считаете ли вы, что уже сегодня Украина имеет возможность наносить удары по таким объектам врага, по этим аэродромам?

– До Мурманска мы пока не достаем, а по "Энгельсу" уже избивали, и неоднократно наносили ущерб самолетам стратегической авиации.

Еще до полномасштабного вторжения у меня была дискуссия со Скабеевой – пропагандисты утверждали, что, мол, у Украины нет возможностей, о чем говорить… Но в то время мы как раз испытали "Нептун" и "Ольху", и я уверенно заявлял, что мы работаем и будем расширять наши возможности. Что со временем мы будем доставать и в Москву, и в Петербург. Надо работать над тем, чтобы доставать до Урала. Понятно, что эти слова вызывали у них истерику.

Но сегодня мы убедились, что такие перспективы действительно есть. Мы расширяем свои возможности, масштабируем их, увеличиваем дальность дронов, что уже превышает тысячу километров.

Как видим, союзники пока ограничивают применение вооружений. Дали артиллерию, системы залпового огня дальностью до 80 километров и позволили наносить удары на территории РФ по отдельным локациям – вблизи Харьковской области, возможно, еще Сумской. Снова видим очень медленное реагирование, из-за которого мы теряем многое, и самое ценное – людей.

– Текущая ситуация на фронте довольно непростая. Враг ведет активные действия по нескольким направлениям, прежде всего на Покровском, Лиманском и Константиновском. В то же время, по прогнозам Гидрометцентра, в ближайшее время всю Украину накроют дожди. По вашим оценкам, как погода может повлиять на активность врага?

– Погода влияет и на наступление, и на оборону. В большей степени, конечно, на наступающую сторону, и это в определенной степени может приостанавливать эти действия. Но опять-таки много зависит от того, как готовятся группы, которые будут выполнять задачи.

В свое время нацистской армии "генерал мороз" помешал взять Москву, но надеяться на "генерала дождя", что он защитит нас, не стоит. Надо надеяться на свой ресурс и потенциал. Нужно работать с союзниками по вооружениям и технике, делать свое и выполнять внутреннее задание по мобилизации, чтобы в бригадах, воюющих на линии столкновения, появлялись подготовленные военнослужащие.