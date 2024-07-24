Ему навсегда будет 31: в боях за Украину погиб защитник из Ривненской области. Фото
В боях с российскими оккупантами погиб защитник с Ривненщины Мосийчук Иван Георгиевич. Герою, отдавшему свою жизнь за нашу независимость, навсегда будет 31 год.
Об этом сообщили в Млиновском поселковом совете. "Страшная весть с передовой опять обжигает болью наши сердца… На войне погиб наш земляк, млиновчанин, Мосийчук Иван Георгиевич", – говорится в сообщении.
Он служил младшим сержантом, командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов в батальоне беспилотных систем. 21 июля 2024 года мужественный защитник получил смертельные ранения в результате поражения дроном в Луганской области.
Ивану Мосийчуку в июне исполнился всего 31 год. Он был полон надежд и планов, однако его жизнь оборвалась из-за продолжающейся войны.
"Вечная память и слава Воину, мужественно защищавшему свободу и независимость Украины!" – отметили в поселковом совете.
О времени встречи, дате захоронения и прощания с погибшим защитником будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб командир стрелкового отделения с Полтавщины Андрей Ольховой. У Героя осталась маленькая дочь.
Также сообщалось, что в Кривой Рог вернули тело защитника Ярослава Корниевского, погибшего в начале полномасштабной войны. Родные Героя уверены, что Ярослава оккупанты застрелили в плену.
Кроме того, в боях за Украину погиб защитник из Ривненской области Павел Якимович. До полномасштабной войны воин, которому было 39 лет, работал учителем.
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