Ему навсегда будет 39: в Полтаве попрощались с воином, первым получившим награду за освобождение Херсона. Фото

В Полтаве 11 сентября похоронили разведчика Андрея Орлова с позывным "Сармат", который погиб 6 сентября 2023 года в районе села Одрадокаменка на Херсонщине. Он был первым награжден за деоккупацию Херсона званием Героя Украины и орденом "Золотая Звезда".

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Как передает "Суспільне", панихида началась 11 сентября около 10:00 возле полтавского Свято-Успенского собора ПЦУ. Воздать честь Орлову пришли родственники, друзья, побратимы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины назвали 39-летнего "Сармата" интеллектуалом, храбрым полевым командиром. "Воевал мужественно, шел первым, вдохновлял своих солдат на победоносные действия ради наших детей, ради свободного будущего", – написала пресс-служба.

Елена Орлова, мать защитника, рассказала, что родился он 29 октября 1983 года в Полтаве, окончил городской лицей № 1, а впоследствии педагогический университет им. Короленко, где получил специальность преподавателя английского языка. Был участником команды КВН, знал несколько языков, работал в международных компаниях.

Мужчина пошел добровольцем в батальон НГУ "Донбасс" и воевал с российскими оккупантами в 2015-2016 годах. После начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину из Ирака, расторгнув контракт с компанией, в которой работал. С марта 2022 года стал в ряды ВСУ.

Герой служил в воинской части 131-го отдельного разведывательного батальона в должности главного сержанта разведывательной роты. Вместе с побратимами он сражался с агрессором на юге.

Орлов поднимал государственный флаг в Снегиревке и на Потемкинском острове.

Во время одной из битв на Херсонщине корректировал огонь авиации и артиллерии, благодаря чему удалось уничтожить большое количество техники и личного состава врага, отметили в ГУР.

Тогда же группа разведчиков-спецназначенцев Орлова вступила в стрелковый бой с преобладавшими в численности россиянами.

"Сармат" получил осколочное ранение, но оставался вместе с собратьями и командовал действиями подразделения. Враг понес потери и отступил.

"Я поддерживаю мнение, что с врагом не о чем договариваться. Нужна только победа военными методами. Потому что если будем договариваться с ними о территориях, будем идти на какие-то уступки – это будет война, отложенная во времени. Если мы не остановим их сейчас, через некоторое время мой сын также возьмет в руки оружие и пойдет воевать. Я этого не хочу", – говорил Орлов журналистам.

В ГУР отметили: 14 ноября 2022 года, после того, как президент Владимир Зеленский вручил воину государственную награду, "Сармат" первым делом отправил фото своему сыну, которого любил больше всего на свете. У павшего за свободу Украины разведчика также остались мама.

Как писал OBOZREVATEL:

– На фронте 29 августа погиб воин Национальной гвардии Украины Бончев Евгений Николаевич. В феврале родители защитника похоронили младшего сына – Бончева Игоря Николаевича, – который тоже пал в бою с оккупантами.

– Жизнь за Украину также отдал 35-летний воин из Первомайского Александр Таран. Воина не стало вблизи населенного пункта Клещиевка.

– В боях за независимость Украины в Запорожской области погиб 26-летний уроженец Борисполя на Киевщине Алексей Трепиков. Во время штурма позиций оккупантов его вместе с побратимами накрыла вражеская артиллерия.

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