"Это был долгожданный ребенок": появились подробности о мальчике, которого РФ убила ударом по Харькову. Фото

В результате российского ракетного удара по Харькову 6 октября погиб 10-летний мальчик, которого звали Трофим. Второй жертвой атаки оккупантов стала 68-летняя бабушка Трофима Татьяна, а его родители – Олег и Александра – и маленький 11-месячный братик пострадали, но выжили.

Крещенная погибшего ребенка Анна Швецова рассказала "Суспільному", что российская ракета "Искандер" попал в дом, где жила семья мальчика, в Основянском районе. В тот трагический день армия страны-агрессора обстреляла также Киевский район Харькова.

Тревогу перед атакой не объявляли, потому что противник применил "Искандеры", которые летят по баллистической траектории с очень большой скоростью.

Швецова вспомнила, что Трофим был застенчивым, но целеустремленным, посещал много кружков, очень любил фотографироваться.

"Он ко мне относился так тепло... Я только заходила к ним – улыбка, объятия, всегда меня целовал. Это долгожданный ребенок. Он был зацелован с пеленок", – рассказала женщина.

Трофим любил, когда она приезжала в гости. Мальчик был для нее как сын. "Да, крестный, но мой сын", – сказала Швецова.

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Мама школьника Александра была беременна братиком Трофима, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину. Семья долго оставалась в Харькове, занималась волонтерством.

"Они собирали гуманитарную помощь, отвозили по всему городу. Моя кума в то время была на пятом месяце беременности, но они помогали. Жили не дома, большими семьями на предприятии у моего кума. Осенью они выехали в Винницу, и все время были там, кума родила. И в начале этого лета они вернулись. Так сложились условия, это их решение – всем хочется домой", – вспомнила Швецова.

Она призналась, что не могла поверить в смерть Трохима. Кода услышала эту страшную новость от второй крестной мальчика по телефону, женщине стало плохо, она разрыдалась, но сначала еще надеялась, что это неправда.

"Я увидела фотографию, где достают ребенка у красной пижаме. И я поняла, что это правда", – вспомнила Швецова.

"В семье всегда было тепло и душевно, я приходила туда как во второй дом. Я всегда Олегу и Александре была благодарна, что мы стали кумовьями, и когда заходила в их дом, то говорила: "Спасибо, что подарили мне сына". У меня нет собственных детей еще, у меня был единственный сын, жизнь которого забрали", – сказала Анна.

Как писал OBOZREVATEL:

– Враг 6 октября атаковал Харьков ракетами дважды за утро, в том числе центр города. Тело 10-летнего ребенка нашли под завалами жилого дома. Позже нашли бездыханное тело 68-летней бабушки школьника. Травмы и ранения тогда получили десятки мирных жителей.

– В Воздушных силах ВСУ заявили: тревога была объявлена уже после атаки, потому что противник применил ракеты с баллистической траекторией, зафиксировать которые очень сложно.

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