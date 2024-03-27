'Это очень-очень быстрое оружие': в ПС рассказали, как сбивают российские 'Цирконы'

Украина располагает необходимыми средствами для уничтожения российских гиперзвуковых противокорабельных ракет типа ЗМ22 "Циркон". Так, Силы обороны способны сбивать их тогда, когда эти ракеты заходят в ударную траекторию.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш во время телемарафона. Он отметил, что скорость такого оружия превышает 5 махов, где 1 мах примерно равен 1,2 тысячи километров в час.

"Это очень-очень быстрое оружие. Если мы говорим о "Цирконах, то это примерно 8-9 махов. Это невероятно быстро. Однако, когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость падает. Она становится дозвуковой. Где-то 4,5 маха", – рассказал спикер Воздушных сил.

Также он отметил, что в момент, когда скорость "Циркона" составляет около 4,5 маха, Украина использует противобаллистические комплексы для их сбития, такие как SAMP/T или Patriot.

Ранее спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что российские войска применяют в войне против Украины гиперзвуковые ракеты "Циркон", вероятно, из-за дефицита другого оружия. Поскольку указанное оружие есть противокорабельним и применяется только в отдельных случаях.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта руководитель прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что войска РФ накопили в оккупированном Крыму запас ракет "Циркон". Агрессор "может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в том числе на столицу", сказала она.

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