'Это страшно': жительница Днепропетровщины, спасшая из-под завалов, рассказала об ударе РФ. Видео

Жительница Днепропетровщины по имени Светлана, спасшая из-под завалов, рассказала об ударе РФ. В результате атаки женщину привалило по пояс.

Она признается, что ей было страшно. Об этом она рассказала в комментарии "Суспільному".

"Ударило, оно меня накрыло. Я сама едва вылезла. Я не знаю, что сказать. Это страшно просто. Это просто ужасно. Меня привалило по пояс, я как-то вылезла. Меня начали вытаскивать соседи", – рассказала местная жительница Светлана.

Стоит отметить, что оккупационные войска России утром 19 апреля нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, чем убили восьмерых и ранили 29 человек. Кроме поражений в Днепре, есть повреждения в Кривом Роге, Павлограде и Синельниково. В городе Синельниково погибли пять человек, в том числе восьмилетний мальчик и 14-летняя девочка. Еще шестеро пострадали.

Также в результате атаки врага пострадали трое жителей Кривого Рога. Из них двоих госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Утром в пятницу Россия направила свои ракеты по гражданским объектам УЗ. Под ударом находился город Днепр и еще ряд населенных пунктов Днепропетровщины. Произошли повреждения, на местах работали спасательные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре 19 апреля приостанавливали работу вокзала из-за ракетной атаки РФ на объекты железнодорожной инфраструктуры. По состоянию на 09.30 ее восстановили, однако часть поездов все еще задерживались в пути.

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