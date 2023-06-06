Гауляйтер Сальдо цинично заявил, что на левобережье Херсона 'не ощущает присутствия воды': оккупанты быстро опровергли. Видео

Назначенный Россией гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сделал циничное заявление о последствия теракта РФ на Каховской ГЭС. Он записал обращение, в котором заверил, что на левобережье области якобы люди практически не ощутили прибытия воды.

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Это обращение он записал на фоне затопленного центра Новой Каховки. Видео позора и лжи предателя появились в сети.

"Сейчас проехал по городу Новая Каховка и, собственно, по тем городам, которые находятся на левом берегу. Люди большей частью спокойны, работают. В нескольких кварталах отсюда вообще не ощущается такое присутствие большое воды", – запинаясь, заявил Сальдо.

Однако в сети появилась также первая версия "обращения" предателя, подтвердившая "криворукость" как российских оккупантов, так и их приспешников из числа предателей.

На этом видео, где Сальдо куда более многословно рассказывает о том, как прекрасно живет после подрыва дамбы Каховской ГЭС ушедшая под воду Новая Каховка, он также стоит на фоне окна. Однако ракурс несколько иной и позволяет видеть за спиной у гауляйтера затопленную площадь и городской Дворец культуры, фото которого уже облетели сеть.

Тем временем сами оккупанты выложили видео, снятое с крыши здания, с которого вещал Сальдо. На нем четко видно, насколько "правдивы" заявления гауляйтера.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов: Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

Глава государства назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Между тем в "Энергоатоме" рассказали, что пока ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. Персонал станции и эксперты МАГАТЭ отслеживают все показатели.

При этом партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС, и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается охота. Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он призвал также уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.

Российские пропагандисты тем временем несколько раз переобувались, комментируя подрыв Каховской ГЭС. Сначала они уверяли, что на объекте ничего не случилось, радовались тому, что украинские военные после прибытия воды вследствие теракта вынуждены были оставить плацдарм для дальнейшего освобождения Херсонщины, а когда масштабы катастрофы стали очевидными – принялись генерировать разнообразные фейки и обвинять во всем Украину.

Однако мир уловкам пропагандистов и террористов не поверил: западные лидеры один за другим называют именно Россию ответственной за ужасающий теракт и отмечают, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою же ГЭС и устраивать катастрофу, соразмерную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".

Украина в ответ инициирует срочное заседание Совбеза ООН.