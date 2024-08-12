Глава МИД Эстонии: пока Украина не будет контролировать ЗАЭС, риск ядерной аварии будет ужасающей реальностью

Пока Украина не восстановит контроль над Запорожской атомной электростанцией, высокий риск ядерной аварии продолжит оставаться ужасной реальностью. Так события 11 августа, когда над ЗАЭС поднялся черный дым, прокомментировал министр иностранных дел Эстонской Республики Маргус Цахкна.

Видео дня

Политик на своей странице в X (Twitter) сделал репост видео пожара на градирне атомной электростанции. Цахкна поддержал нашу страну и предупредил Европу и весь мир об опасности.

"Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена ​​и Украина не восстановит контроль над Запорожской АЭС – крупнейшим ядерным объектом в Европе – постоянная паника и высокий риск ядерной аварии будут оставаться суровой реальностью", – написал руководитель эстонского внешнеполитического ведомства.

Напомним:

– Вечером 11 августа над градирней №1 оккупированной ЗАЭС в Энергодаре заметили черный дым. Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко предполодил: россияне могли поджечь автомобильные шины.

– В НАЭК "Энергоатом" объяснили: произошел пожар на объекте технического водоснабжения, случилось возгорание градирни и повреждение другого технологического оборудования. Причиной в ведомстве назвали халатность российских захватчиков или сознательный поджог.

– Угрозы аварии не было; радиационный фон – в норме. По состоянию на утро 12 августа пожар прекратился.

Как сообщал OBOZ.UA, градирни – это башни для охлаждения воды. Всего на ЗАЭС два таких сооружения, они расположены примерно в километре от энергоблоков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!