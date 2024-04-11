Глава МИД Польши: Украина истекает кровью, нужно усилить помощь

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в войне РФ против Украины "обе стороны истощены", и призвал усилить поддержку Киева. Он также подчеркнул, что многое зависит от Конгресса США, где республиканцы заблокировали принятие очередного пакета помощи.

Соответствующее заявление Сикорский сделал 11 апреля во время Экономического форума в Дельфах в Греции. "Многое зависит от американского пакета военной поддержки, застрявшего в Конгрессе. Похоже, Украина мобилизирует новых людей, а мы как НАТО демонстрируем настойчивость и способность помочь Украине в долгосрочной перспективе", – сказал он в интервью греческой газете Kathimerini.

По словам главы МИД Польши, обе стороны войны истощены.

"Да, Украина сильно истекает кровью, но и Путин чувствует себя не очень хорошо", – отметил Сикорский.

В ответ на вопрос о возможном возвращении к власти в США 45-го президента Дональда Трампа и возможных последствиях министр сказал, что "не решится ответить на эти вопросы".

В то же время Сикорский добавил, что США соревнуются с Китаем, а российский диктатор Владимир Путин позиционировал себя врагом Запада, "поэтому нужно взять на себя большую часть бремени, когда речь идет об обороне".

"Такие страны как Польша и Греция годами тратят значительные проценты своего ВВП на оборону, поэтому мы имеем право об этом говорить", – сказал Сикорский и добавил, что идея об обороне Европы давно назрела.

Кроме того, Сикорский сказал, что Евросоюз создает свои силы быстрого реагирования, но это не совместная армия.

"Разговоры об армии ЕС создают ненужную путаницу, поскольку предполагают объединение национальных армий, чего, по моему мнению, никогда не произойдет. Однако мы находимся в процессе формирования европейского военного потенциала, который называется потенциалом быстрого развертывания", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Пентагона Ллойд Остин уклонился от вопроса о том, должна ли Украина деоккупировать Крым для завершения войны, но заверил, что она может победить. Республиканцы в Сенате США также спросили его, зачем Соединенные Штаты "играют в игры" с Россией.

По словам Остина, запрос в размере 850 млрд долларов может показаться слишком большим, однако проигрыш Украины в войне обойдется в разы больше.

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что без американской помощи, которую заблокировали республиканцы, Украина может потерпеть поражение.

Зеленский также раскритиковал "мирный" план Трампа по завершению войны с Россией, который, по данным СМИ, подразумевает территориальные уступки в пользу РФ.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что власти разрабатывают планы нового контрнаступления и освобождения всех территорий, но для этого необходима помощь партнеров. По прогнозу президента, новое контрнаступление будет успешнее предыдущего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!