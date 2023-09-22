Идут тяжелые бои возле железной дороги: в ВСУ рассказали о ситуации в районе Клещиевки. Карта

В районе деоккупированной Клещиевки под Бахмутом идут тяжелые бои, в частности вблизи железной дороги, которую оккупанты используют для снабжения своих войск. Цель Сил обороны – взять под контроль эту логистическую артерию.

Об этом рассказал руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода". "Сейчас там (в районе Клещиевки. – Ред.) идут тяжелые бои в районе железной дороги. Железная дорога находится также под постоянными артиллерийскими обстрелами как их, так и нашими", – сказал он.

По словам пресс-офицера, пока нельзя сказать, что захватчики контролируют полностью всю железную дорогу на этом направлении.

"Однако и мы сейчас пытаемся закрепиться, чтобы полностью уже отбить у оккупантов любые направления продвигаться на этом направлении и железная дорога была наша", – сказал Илья Евлаш.

Накануне он сообщил, что украинские защитники взяли под огневой контроль трассу Бахмут – Горловка, по которой враг получает поставки. Это значительно усложнило логистику окупантов, сказал Евлаш.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– На прошлой неделе стало известно об освобождении Андреевки, а также Клещиевки на Бахмутском направлении.

– В британской разведке Британии считают, что деоккупация Клещиевки и Андреевки даст украинским войскам возможность приблизиться к одному из ключевых маршрутов снабжения Бахмута.

– Президент Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил, что ВСУ деоккупируют Бахмут и два других ключевых украинских города. У Украины уже есть подробный план контрнаступления, отметил он.

– По данным Генерштаба ВСУ на утро 22 сентября, украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, освобождая территории и закрепляясь на новых рубежах.

– В Генштабе также рассказали, ВСУ на Мелитопольском направлении истощают врага, вынуждая его отступать с занимаемых позиций.

– Газета The Wall Street Journal заявила, что ВСУ прорвались через главную линию обороны врага в районе Работино. Украинская бронетехника смогла впервые за время контрнаступления преодолеть основную линию обороны оккупантов.

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