Интереснее всего заходить во вражеские укрытия: пограничники показали, как работают FPV-дронами на Волчанском направлении. Видео

С помощью инновационных подходов, в частности FPV-дронов, подразделение "Скорпион" выполняет боевые задания на Волчанском направлении. Дроны работают день и ночь, в любых погодных условиях, используя современные технологии для обнаружения и поражения врага.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, акцентируя внимание на внедрении новейших подходов в борьбе с агрессором. Благодаря высокоточным дрона даже ночью у врага нет шансов скрыться.

Один из операторов, пограничник с позывным "Малый", демонстрирует FPV-дрон с тепловизионной камерой, диагональ которого составляет 7 дюймов.

"Самая камера в этой тепловизионной дроне стоит около 30 тыс. гривен, и это только камера", – отмечает военный.

Однако эта техника способна видеть врага даже в полной темноте, что дает огромное преимущество в поле боя.

Бывший артиллерист и нынешний оператор FPV-дронов с позывным "Сутиком" рассказывает, как постоянно совершенствуют свои навыки:

"Интересно работать с микроконтролем, заходить в укрытие – это позволяет точнее выявлять врага с меньшими рисками. Благодаря постоянному обучению и тренировкам они уменьшают вероятность ошибок".

Ночная работа также требует высокой точности, работающей с тепловизионной камерой.

"Тепловизор позволяет видеть все, что излучает тепло, подсвечивая как технику, так и пехоту врага".

В то же время он добавляет, что иногда приходится подлетать поближе для точного определения цели, чтобы не спутать врага с животными.

Другой оператор, "Крамаха", работает с дневными дронами, осуществляя разведку на вражеских позициях. Он хорошо знаком с местностью и часто встречает вражеский огонь:

"Если враг начинает стрелять в наши дроны, это сигнализирует об угрозе, и мы сразу корректируем огонь на эти цели".

С помощью таких высокотехнологичных дронов подразделение осуществляет мониторинг территории и нейтрализует угрозы даже в самых сложных условиях, сохраняя точность и оперативность в выполнении задач.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают давать достойный отпор врагу по всей линии фронта.

Напомним, что операторы БПЛА Сил обороны уничтожили в Донецкой области полевые склады, бронетехнику, грузовики армии РФ и десятки оккупантов.

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