Испания в скором времени поставит Украине бронемашины M113: как это усилит ВСУ. Фото

Испания оперативно передаст Украине партию бронированных гусеничных машин M113. Также Киев получит вооружение для ПВО, воздушных и военно-морских операций.

Об этом объявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на 19-м "Рамштайне", передает минобороны Испании. Она отметила, что две бронемашины M113 из переданных Украине были переоборудованы в санитарные машины.

Также будут поставлены несколько пожарных, снегоуборочных машин и автомобилей для перевозки личного состава, два легких судна, электрогенератор и установка для очистки воды.

Кроме того, министр обороны Испании сообщила о поставках вооружения для противовоздушной обороны, воздушных и военно-морских операций.

При этом Роблес отметила "очень хорошие темпы" подготовки украинских военных в Испании, оценив качество обучения, включающее в себя применение систем Patriot, NASAMS и Hawk, а также планирование и проведение подводного разминирования.

По ее словам, Испания примет участие в шести коалициях в поддержку Украины, которые составляют основу для долгосрочной помощи, а также играют важную роль в "содействии приближению ВСУ к полной оперативной совместимости с союзниками и партнерами".

Что известно о M113

БТР M113 – американский гусеничный бронетранспортер, долгое время являвшийся основным бронетранспортером США. Он находится на вооружении многих армий мира. Украина после начала масштабного вторжения РФ получила сотни таких машин.

M113 является относительно легкой машиной с боевой массой 10,25 т. Экипаж рассчитан на два человека: механика-водителя и командира. БТР может штатно перевозить 11 десантников.

Машина имеет длину 4,9 м, ширину – 2,7 м, высоту – 2,5 м. Максимальная скорость – 64 км/ч, запас хода рассчитан на 320 км, дизельный двигатель.

Толщина брони составляет 12, 29, 32, 38 и 44 мм, что обеспечивает защиту от 12,7-мм, 14-55-мм бронебойных пуль и 20-мм бронебойных снарядов на расстоянии 200 метров.

M113 был разработан в США в 1957-1959 годах, а запущен в серийное производство в 1960 году и производился до 2007 года.

Общее количество выпускаемых моделей, включая машины на базе, – около 85 тыс. единиц.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоялась 19-я встреча в формате "Рамштайн" с участием нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. На заседании подписали Меморандум по противовоздушной обороне для Украины, а также обсудили увеличение поставок артиллерии, боеприпасов и ракет для украинской ПВО.

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