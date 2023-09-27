'Как мы войну выиграем? Сталина на вас нет': оккупант пожаловался, что военным РФ выдали пустые снаряды без тротила. Видео

В армии России существует серьезная разобщенность между командованием и военнослужащими. Так, один из артиллеристом обращается к Минобороны РФ с жалобой.

Военный заявил, что командование отправляет его и его побратимов с пустыми снарядами без тротила. Видео его обращения распространилось по сети (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы там совсем о*уели? Как мы войну то выиграем?", – кричит российский оккупант.

Он заявил, что недоволен работой Минобороны РФ, которое отправляет на фронт пустые снаряды без тротила.

"Сталина на вас нет! К забору всех и расстрелять! С такими боеприпасами мы только в могилу попадем", – добавил солдат.

Видео дня

Напомним, что российский "мобик" из Северной Осетии Арсен Темираев, воюющий в составе 71-го полка 7 роты 3 батальона армии РФ, пожаловался на избиения со стороны солдат кремлевской армии. Он заявил, что причиной нападения стала его национальность – обидчики утверждали, мол, "Россия для россиян".

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил специальных операций Украины перехватили разговор российского военного с так называемого подразделения "Тайфун" ("Шторм"). В ней он жаловался на отношение своего командования к личному составу, в частности то, что в бой заставляют идти даже "трехсотых".

Кроме того, российские военные все чаще жалуются, что для РФ они – расходный материал или просто "мясо". Оккупанты осознают, что не нужны командованию, которое довело солдат до того, что они грабят блиндажи своих еще товарищей.

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