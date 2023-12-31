Как выглядит Харьков после масштабных обстрелов РФ: центр города показали из дрона. Видео

Центр Харькова, который пострадал в результате российской ракетной атаки вечером 30 декабря, показали с высоты. Значительные повреждения получил отель Kharkiv Palace, а также здания по соседству.

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Ролик, снятый коптером на месте российского обстрела, обнародовала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Запись опубликована на Telegram-канале ведомства.

По информации ОГПУ на 23:50 субботы, 30 декабря, в результате массированной атаки по городу пострадало 26 человек.

Среди потерпевших есть минимум один иностранный гражданин (британец, который работал с журналистами немецкого медиа). Согласно заявлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, трое раненых – дети.

На местах прилетов было несколько очагов пожаров, их оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

О жертвах российского ракетного обстрела (на 00:10 воскресенья, 31 декабря) информации нет.

Следователи установили, что россияне попали по зданию гостиницы Kharkiv Palace и жилому дому в центре Харькова вечером 30 декабря ракетами "Искандер-М", сказал "Суспільному" руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Войска Российской Федерации 30 декабря около 19:10 нанесли ракетные удары по центральной части Харькова, повредив дома мирных жителей и отель.

– Предварительно, в Kharkiv Palace было прямое попадание, оно пришлось примерно на 12-й этаж. Это элитный отель, расположенный в центре Харькова на проспекте Независимости.

– Журналистка восхитила пользователей сети фотографией харьковского кафе, которое продолжило работу после обстрела несмотря на то, что в заведении выбило окна.

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