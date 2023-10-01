Карин: пора драпать за Новороссийск – как Силы обороны Украины "выводят" Черноморский флот РФ из Крыма
Жители оккупированного Крыма привыкают жить под звуки воздушных тревог. Российская немотивированная агрессия против Украины материализовала сакральное желание местных коллаборантов "теперь хоть камни с неба". Они весело и задорно исполняют в бомбоубежищах песню про "легендарный Севастополь" в то время, когда у штаба ЧФ РФ два пропущенных плюс более 30 эффективных прилетов по военным объектам – кораблям, складам, аэродромам, системам ПВО и логистике южной группировки оккупационных войск.
Для Черноморского флота начинается новый этап истории, который должен завершиться его полным принудительным выводом с территории Украины. И это будет не политическое решение, а унизительная реальность, которую удар за ударом создают Силы обороны Украины.
ЧФ: "чи флот, чи не флот?"
В советские времена среди флотских офицеров гуляла прибаутка о Краснознаменном Черноморском Флоте ВМФ СССР в украинском стиле – "чи флот, чи не флот". За льготной выслугой и адмиральскими пауками приличные выпускники военно-морских вузов предпочитали ездить на Северный или Тихоокеанский флот, а "чи не флот" по уровню престижности службы бултыхался где-то между Балтийским флотом и Каспийской флотилией. Но дослуживать и получать квартиры было принято именно в Крыму.
Климат, крымское вино и льготные пенсии, восстанавливающие потерянное в условном Видяево здоровье, делали Севастополь "символом доблести русского флота, неприступным для врагов". Опять же, в Севасе – в отличие от Североморска – вода в унитазах не штормит в такт суровому северному морю…
После распада Совка благодаря законным основаниям нахождения на территории Украины флота сопредельного государства здесь гибридили всевозможные мокшанские "кизячества", общественные организации украинско-российской "дружбы" и прочие представители российского военно-морского шовинизма, а также бизнес РФ. А вот представители украинского политического истеблишмента, даже патриоты-экологи, которым было негде кого-нибудь "утопить или повесить", в этом не видели угрозы. Более того, они принимали без особых протестов законы о продлении присутствия Черноморского флота в Севастополе в обмен на скидку на газ.
Непосредственно перед аннексией полуострова руками российских "кротов" в составе украинских спецслужб были фактически уничтожены органы контрразведки. Результатом вышеперечисленного стала аннексия Крыма в 2014 году.
Ошибки украинских политиков исправляют ВСУ
Согласно данным исследования координатора группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко "Баланс сил и риски Черноморского региона" от 2018 года, численность ЧФ РФ составляла 25 тысяч военнослужащих. В состав флота входил один ракетный крейсер, по шесть фрегатов и субмарин, восемь ракетных кораблей и катеров, семь больших десантных кораблей и прочие лохани.
Сам Крым был превращен в плацдарм для подготовки полномасштабного вторжения в Украину и использовался как логистический хаб для поддержки российских оккупационных войск в Сирии.
Для кремлевского режима вопрос военного присутствия в Крыму и доминирования в Черном море имеет стратегическое значение. Через полуостров проходят важнейшие логистические маршруты для обеспечения российской группировки войск на южном направлении. Российские военные корабли с начала вторжения считались основной угрозой для юга Украины. Существовала также угроза высадки десанта в Одессе с использованием БДК.
Поэтому военные корабли РФ, воинские части на территории полуострова, а также основные пути и объекты логистики оккупантов стали прерогативой ударов Сил обороны Украины с самого начала полномасштабного вторжения. Проблема заключалась лишь в наличии у СОУ соответствующего оружия для осуществления атак в Черном море.
По состоянию на сейчас "вывод" из состава ЧФ РФ кораблей, подводных лодок, морской авиации, самых разнообразных штабов и складов идет полным ходом – в прямом и переносном смысле до состояния "чи флот, чи не флот".
Как вы яхту назовете…
Одной из первых статусных военных целей стал флагман ЧФ РФ – ракетный крейсер "Москва". Его уничтожение имело как символический характер, так и отвело остальной российский флот к югу и востоку от Крыма, что также позволило открыть "зерновой коридор".
Уничтожение "Москвы" стало продолжением приятной тенденции с другими лоханями, именованными в честь российских топонимов. Ранее, как мы помним, в результате удара "Точки У" по порту Бердянска был потоплен большой десантный корабль "Саратов", а также получили повреждения и задвухсоченных командиров БДК "Новочеркасск" и "Цезарь Куников".
Еще одним полностью выведенным из строя кораблем стал названный в честь столицы страны, любезно предоставившей Кремлю свою территорию для вторжения в Украину, БДК "Минск". Его вместе с экипажем и находившейся рядом подводной лодкой "Ростов-на-Дону" на "Севморзаводе" уничтожили воздушным ударом 13 сентября 2023 года. Как видим, не приживаются на украинской суше и воде корабли, именованные в честь топонимов страны-агрессора.
В этой акватории настало время украинских беспилотников "Малюків" и "Марічок", которые будут кошмарить российской флот и на другой его базе – в Новороссийске. Что, собственно, и было доказано на примере отведенного из Крыма БДК "Оленегорский горняк" 2 августа нынешнего года.
К слову, эта железяка придана ЧФ из Северного флота перед началом полномасштабного вторжения, а названа она в честь топонима Оленегорск, возле которого находится авиабаза Оленья. Та самая, куда из Энгельса отвели часть стратегической авиации, испугавшись обстрелов дронами.
"Оленегорский горняк" долгое время будет находиться в ремонте, что в случае с таким нефартовым названием уже успех.
"Распаковка" по-флотски
По мнению британской разведки, Черноморский флот все еще может выполнять базовые операции вроде патрулей охранения и ударов крылатыми ракетами, но ослабла возможность оккупантов охранять собственные порты – как это случилось еще 29 октября 2022 года. Тогда была осуществлена первая крупная атака на российский флот воздушными и морскими беспилотниками в акватории Севастополя. Роспропаганда традиционно пыталась объяснить налет "учениями", по результатам которых были повреждены два российских фрегата, а морской тральщик "Иван Голубец" выведен из строя.
Также британцы предполагают, что ЧФ будет сложно выполнять дальние патрулирования, блокировать украинские порты и ремонтировать собственные корабли. Черноморский флот все больше занимает позицию реагирования на украинские действия, считают они.
Стоит добавить мнение западных СМИ о том, что военное превосходство РФ в Черном море было подорвано и далее ситуация для Москвы может только ухудшаться.
И вот тут парадокс заключается в том, что оккупанты заявляли о полном уничтожении украинского флота, но Украина регулярно "выводит" из состава ЧФ чуждые для украинской земли элементы – корабли и подлодки, ПВО и мосты, логистику и систему управления оккупационной группировки на нашем полуострове.
"Душевно, по-домашнему" уже не будет
Давайте предположим, что нам удастся перекрыть сухопутный коридор и снести незаконную архитектурную форму под названием "Крымский мост". А нам это обязательно удастся – не легко и не быстро, не за две-три недели, но мы это сделаем. У нас будут дальнобойные ракеты и современная авиация. Мы будем контролировать море и небо.
Первой рухнет вся логистика российских оккупационных войск, и разумный выход для них будет только один – с белой тряпкой в высокоподнятых руках.
Поэтому, пока есть время, советую "понаехам" и местным коллаборантам стартовать в сторону Сибири через Крымский мост, функционирующий с перерывами из-за воздушных тревог. Потому что по-другому никак. Переправ не будет. Оставшиеся на плаву БДК будут подвозить боекомплект и ГСМ, а не марципаны с пирожными. И вывозить они будут не население, а адмиральский и чиновничий скарб. При этом будут являться законными военными целями. Задумайтесь, может, путинские дружки построили мост для выхода из Крыма?
Драпать лучше дальше Новороссийска, поскольку и там очень некомфортно будут чувствовать себя полностью выведенные из Крыма недобитки ЧФ. Уже не флота. Уже флотилии.
Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZREVATEL и группы "Информационное сопротивление".