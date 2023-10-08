"Каждый мужчина уже должен понять": кого могут мобилизовать в Украине, а кого точно не заберут на службу

С начала полномасштабного вторжения России в Украину объявлена всеобщая мобилизация. И, несмотря на то, что призовут не всех мужчин, каждый военнообязанный должен готовиться защищать свою страну, поскольку может быть мобилизован в любой момент.

В первую очередь призывают резервистов, за ними повестки следует ожидать гражданам с опытом срочной службы, но часть мужчин могут быть признаны непригодными для военной службы даже в военное время, если они страдают от одной из тяжелых болезней, являющихся основанием для исключения из списков военкоматов. Кого будут призывать прежде всего, а кто не будет мобилизован, разбирался OBOZREVATEL.

О тотальной мобилизации всех мужчин в Украине речь не идет. Однако каждый гражданин, военнообязанный, должен осознавать, что в любой момент может быть призван на защиту Украины.

"Ну, если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках. И он должен к этому готовиться", – рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью Telegraf.

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Первым делом, утверждает он, проводится призыв резервистов, мужчин с боевым опытом – участников войны в Донбассе. Постепенно наращивать численность войск будут за счет военнообязанных, отслуживших срочную службу.

В то же время во время войны, согласно приказу Минобороны, был сокращен перечень заболеваний, что является основанием для освобождения от мобилизации. Вдобавок, военно-врачебные комиссии будут определять не только общую пригодность конкретного военнообязанного к военной службе, но и его пригодность к службе по конкретной военной специальности.

Раньше от мобилизации освобождались граждане с тяжелыми патологиями, такими как умственная отсталость, шизофрения, отсутствие конечности, слепота и глухота. Ограниченно пригодными или полностью непригодными к военной службе даже в военное время признавались люди, страдающие некоторыми заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной или пищеварительной систем, болезней позвоночника, органов зрения, а также новообразований, гепатитов и т.д.

Однако Командование Медицинских сил ВСУ совместно с Минздравом, командованиями видов и родов ВСУ разработали изменения в расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве. Поэтому пригодными к военной службе ВВК будут признавать людей с клинически вылеченным туберкулезом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, с бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы с незначительными нарушениями функций. Не станут основанием для освобождения от мобилизации также легкие кратковременные болезненные расстройства психики, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием, медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы, эпизодические и пароксизм.

Согласно изменениям, введенным приказом Минобороны №490 в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, в войске могут оказаться также украинцы с гепатитом или болезнью Паркинсона, пишет ZN.UA.

При этом призывников, имеющих заболевания, с которыми они могут быть мобилизованы, будут отправлять на службу в различные военные учреждения, на склады, для обслуживания снабжения фронта и т.д.

"Армия — это не только передовая. Поэтому гражданин может защищать Родину, находясь в условном тылу. Он также является защитником, военнослужащим, хоть и ограниченно пригодным", — подчеркнул Истомин.

Ранее появилось подробное разъяснение, с какими болезнями граждане Украины даже в военное время признаются полностью непригодными к военной службе.

Также OBOZREVATEL рассказывал:

– куда направят служить ограниченно пригодных в октябре, а также какой порядок прохождения ВВК действует в настоящее время;

– сколько длится подготовка мобилизованных перед отправкой на фронт и какие факторы влияют на продолжительность обучения;

– какие документы нужны для прохождения ВВК при мобилизации и что нужно знать;

– усилят ли мобилизацию в Украине в октябре и что известно об электронном реестре военнообязанных.