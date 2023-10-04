Какие болезни являются основанием для признания непригодным и освобождают от службы даже во время военного положения: разъяснение

С августа 2023 г. перечень людей, непригодных к военной службе из-за состояния здоровья, был сужен. Согласно приказу Министерства обороны Украины № 490 от 18 августа 2023 года, были сняты ограничения на определение пригодности к службе в армии для людей с рядом заболеваний и расстройств.

В то же время, некоторые проблемы со здоровьем могут отсрочить призыв или делают человека ограниченно пригодным или непригодным для войска вообще. Перечень заболеваний, с которыми человека могут признать временно или полностью непригодным, четко определен законодательством.

Перечень болезней, служащих основанием для отсрочки службы или признания человека непригодным в мирное или военное время, определяется ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Заболевания, дающие право на отсрочку

Во время действия режима военного состояния часть призывников с определенными заболеваниями имеют ограниченную пригодность к службе: их могут мобилизовать, если возникнет такая необходимость.

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Основанием для ограничения годности являются:

кишечные инфекционные заболевания;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых;

гельминтозы;

педикулез и последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;

туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

Заболевания, являющиеся основанием для признания человека непригодным к службе

В этот перечень, действующий как в мирное, так и в военное время, включены тяжелые заболевания. В частности, речь идет об активном прогрессирующем туберкулезе с распадом легочной ткани, тяжелых формах вирусных гепатитов, а также о ВИЧ, сопровождающемся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями.

Исключают военную службу также новообразования, однако следует помнить, что не все типы онкозаболеваний определены как основание для признания человека полностью непригодным.

Тяжелые болезни крови и кроветворных органов, системы кровообращения, нервной системы, глаза и придаточного аппарата, уха, органов дыхания или пищеварения, а также заболевания кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани, мочеполовой системы также могут стать причиной для признание человека непригодным к военной службе.

В то же время, законодательством предусмотрено исключение из списков на призыв людей с серьезными нарушениями эндокринной системы, питания и обмена веществ, расстройствами психики и поведения, пороками развития и хромосомными нарушениями.

Может стать основанием для признания призывника непригодным к военной службе тяжелая травма головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей со значительным нарушением функций, а также отравление и другие последствия внешних причин.

Впрочем, определяющей станет тяжесть заболевания. Если оно не слишком серьезное, человека могут признать ограниченно пригодным.

Кого точно не будут призывать

Если речь идет об онкологии, основаниями для полного исключения из списков на призыв в мирное и военное время станут:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций с удалением метастазов, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения;

прогрессирующие злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, лимфогранулематоз;

неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т.п., со значительными изменениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций.

Остальные формы онкологии предполагают определение человека временно или ограниченно непригодным.

Если речь идет о заболеваниях крови и кроветворных органов, полное освобождение от службы гарантируют:

анемии со значительными нарушениями функций, нарушением свертывания крови;

геморрагические состояния;

другие болезни крови;

нарушение с привлечением иммунного механизма.

В случае проблем, связанных с нарушением эндокринной системы, питания и метаболизма, полностью непригодным признают человека, страдающего от:

всех болезней щитовидной железы;

всех типов сахарного диабета;

нарушений других эндокринных желез;

нарушений обмена веществ (в их числе все виды ожирения со значительными нарушениями функций).

Расстройства психики и поведения гарантируют исключение из списков на призыв, если речь идет про:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными стойкими болезненными проявлениями;

резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

тяжелую умственную отсталость.

Полностью непригодными к военной службе признаются люди с заболеваниями нервной системы, если они страдают от:

быстро прогрессирующих, со значительными нарушениями функций воспалительных заболеваний ЦНС: менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита, внутричерепного и внутрипозвоночного абсцесса;

прогрессирующих со значительными нарушениями функций системных атрофий, церебрального паралича, болезни Паркинсона, рассеянного склероза, всех видов дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсии – при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующих, со значительными нарушениями функций болезней периферической нервной системы.

Болезни глаза, уха и придаточного аппарата глаза являются основанием для признания человека непригодным, если они сопровождаются:

выраженными анатомическими изменениями или пороками положения век, орбиты, конъюнктивами со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженными, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, рубцами и помутнением роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, всеми видами катаракты хрусталика, сосудистой оболочки;

болезнями стекловидного тела и глазного яблока;

невритом зрительного нерва, болезнями и поражением зрительного нерва и зрительных путей;

отслоением и разрывом сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

всеми формами глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойким параличом двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукостью или дальнозоркостью любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизмом любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

остротой зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепотой;

отсутствием глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже;

полной глухотой на оба уха;

глухонемотой.

Болезни системы кровообращения станут основанием для признания человека непригодным к службе, если речь идет о больном с:

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

гипертонической болезнью III стадии;

цереброваскулярными болезнями, например инфарктом головного мозга или инсультом со значительными нарушениями функций;

болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов: атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.д. со значительными нарушениями кровообращения и функций.

К болезням органов дыхания, которые делают невозможным службу в армии полностью, относятся хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания, а также тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Несовместимы с военной службой согласно законодательству также такие заболевания органов пищеварения как:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных, в частности, аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

всевозможные грыжи со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки считаются основанием для исключения человека из списка на призыв даже во время войны, если речь идет об атопическом дерматите с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычной пузырчатке, герпетиформном дерматите.

Другие кожные заболевания делают человека непригодным для военной службы в мирное время или являются основанием для включения в перечень временно непригодных.

В категории заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани непригодными к военной службе определяются люди, страдающие артропатией, болезнями суставов и позвоночника, имеющими приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций. Также непригодны будут определенные люди после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Также основанием для исключения из военного учета есть болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью. Для женщин также определены как критерий для признания непригодными к военной службе воспалительные заболевания органов малого таза и невоспалительные заболевания половых органов со значительными нарушениями функций.

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