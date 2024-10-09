Количество выросло в пять раз: в Германии отметили прогресс в темпах мобилизации в Украине

С весны в Украине количество мобилизованных выросло в пять раз. Также улучшилась ситуация с артиллерией на фронте, что способствовало уменьшению превосходства российских сил.

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Об этом сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг, как информирует Tagesschau. По его словам, в Бундесвере отмечается значительный прогресс в мобилизации в Украине.

"У нас есть представление о количестве украинских призывников. И она значительно выросла с весны, а именно в пятизначном диапазоне", – заявил Фрейдинг.

По его словам, украинская армия также получает больше боеприпасов, что привело к уменьшению превосходства российских войск в артиллерии.

"Артиллерийское преимущество россиян уже не такое высокое, как весной. Она уменьшилась с восьми до одного, до трех до одного", – отметил немецкий генерал.

Ранее сообщалось, что в среду, 9 октября, депутаты Верховной Рады официально запретили мобилизацию 18-25-летних украинцев. "За" проголосовало 311 народных избранников.

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат, член оборонного комитета ВР Вадим Ивченко заверил, что в украинском парламенте не обсуждают вопрос о снижении мобилизационного возраста до 20 лет. Сигналы от командования Сил обороны о том, что такое решение следует принять, есть, однако в Верховной Раде в повестке дня оно не стоит.

Также бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный, выступил против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства, и эту категорию граждан необходимо беречь.

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