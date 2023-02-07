Leopard 1, Gepard, SK-105 Kürassier и другие раритеты: что за вооружение хочет продать Украине бельгийский коллекционер

Начало 2023 года для Украины можно смело называть танковым: Германия согласовала поставку и реэкспорт танков Leopard 2, США приняли решение поставить танки M1 Abrams, а Великобритания – танки Challenger 2. Кроме того, западные союзники собрали для Украины еще пол тысячи старых советских танков разных модификаций. – преимущественно Т-72 и Т-80.

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Но это еще не все. Узнав о решении Германии о реэкспорте в Украину ее "Леопардов", заявил о себе основатель бельгийской частной оружейной компании OIP Land Systems Фредди Верслуис. Он 20 лет скупал по всему миру старые танки и бронетранспортеры, рассчитывая, что однажды на оружие снова возникнет спрос. И вот, похоже, настал его звездный час.

Сегодня коллекция бельгийца считается одной из крупнейших частных оружейных коллекций в Европе. В его арсенале находится 50 немецких основных боевых танков Leopard 1, 38 немецких зенитных танков Gepard, 112 австрийских легких танков SK-105 Kürassier, 100 итальянских бронетранспортеров VCC-2 и 70 американских бронетранспортеров M113. В общей сложности его фирма OIP Land Systems имеет на складе около 500 бронированных машин.

OBOZREVATEL разбирался – что это за раритетная бронетехника, на что она способна и какие шансы оказаться в Украине.

Танки Leopard 1

Leopard 1 (до появления новой модели Leopard 2 назывался просто Leopard) – это немецкий основной боевой танк второго поколения, который был разработан и производился в Западной Германии с 1965 по 1984 год.

Всего было изготовлено 4744 единицы, которые находились (а кое-где до сих пор находятся) на вооружении в 12 странах на четырех континентах. Крупнейшими эксплуатантами, кроме ФРГ, были Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Дания, Австралия и Италия. Сегодня больше всего танков этой марки эксплуатируют Греция, Чили, Турция и Бразилия.

Базовая версия танка имеет сварной корпус, литую башню и нестабилизированную нарезную 105-мм пушку L7A3 с длиной ствола в 51 калибр. Боекомплект состоит из 60 выстрелов, 45 из которых расположены в корпусе танка и 15 в башне. Дополнительно из вооружения есть спаренный 7,62-мм пулемет MG3 с боекомплектом на 1250 патронов.

В процессе эксплуатации танк претерпел 7 модификаций, следствием которых стали новая башня, улучшенная броня, стабилизированная пушка, современная система наведения, появились лазерные дальномеры, тепловизоры и т. д.

Фредди Верслуис приобрел 50 танков Leopard 1 в 2014 году, когда бельгийское правительство сняло их с эксплуатации. Они обошлись ему по цене 37 000 евро за каждый, что тогда считалось рыночной ценой для списанной бронетехники.

В 2023 году бельгийское правительство обратилось в компанию OIP Land Systems с предложением выкупить танки обратно, чтобы отремонтировать и передать их Украине, однако стороны пока не смогли прийти к согласию. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер обвинила фирму в попытке получить "огромную прибыль" от продажи.

"Переговоры все еще продолжаются, но я не собираюсь платить полмиллиона за танк, который и близко не боеспособен", – заявила Дедондер бельгийским СМИ.

У Верслуиса свое видение ситуации. Он утверждает, что открыт для всех вариантов, но "цена должна быть справедливой", потому что для него это бизнес, а не благотворительность. При этом он признает, что танки небоеспособны и нуждаются сначала в диагностике, а затем в капитальной модернизации.

"Сейчас нет смысла говорить о ценах, потому что нам нужно проверять состояние каждого танка и то, что нужно обновить. Могут понадобиться месяцы времени и до одного миллиона евро на ремонт каждого танка, чтобы подготовить его к использованию в Украине. Им нужен новый двигатель, амортизаторы, новейшие радиолокационные технологии и т. д.", – объяснил бельгийский предприниматель в комментарии The Guardian.

Также Верслуис сказал, что бельгийское правительство не единственное, кто интересуется этими танками – недавно к нему о возможности покупки танков обратился государственный экспортер и импортер вооружений Украины и Объединенные экспедиционные силы Великобритании.

Легкие танки SK-105 Kürassier

SK-105 Kürassier ("Кирасир" – назван в честь всадников тяжелой кавалерии XVI-XX веков, доспехи которых назывались кирасой) – это легкий австрийский танк, который классифицируется как истребитель танков. Он был разработан во второй половине 1960 годов с целью обеспечить австрийскую армию собственным противотанковым средством, способным действовать на сильно пересеченной местности.

С 1971 по 1993 год было изготовлено около 600 таких танков – для австрийской армии, а также на экспорт: в Аргентину, Марокко, Тунис, Боливию, Ботсвану и Бразилию. Во всех этих странах, кроме Австрии, он всё еще находится на вооружении.

Танк SK-105 имеет традиционную компоновку – отделение управления расположено спереди, боевое посередине, моторно-трансмиссионное сзади.

Башня танка создана на основе французской башни FL12 путем внесения многочисленных усовершенствований, в частности – рабочее место механика-водителя смещено к левому борту, справа от него находятся аккумуляторные батареи и механизм зарядки. Приводы наводки дублированы – и наводчик, и командир могут вести огонь, пользуясь гидравлическими или ручными приводами. Также танк оборудован устройством ничего видения и лазерным дальномером.

Корпус сварен из стальных броневых листов, башня стальная сварно-литая. Основная броневая защита танка разрабатывалась как противопульная. При этом лобовая часть корпуса и башни могут противостоять снарядам 20-мм автоматических пушек.

Танк обладает высокими показателями подвижности по пересеченной местности как для своего времени. Он способен преодолеть подъем до 35 градусов, вертикальное препятствие высотой 0,8 м и траншею шириной до 2,4 м.

На танке используется 6-цилиндровый дизельный двигатель Steyr 7FA жидкостного охлаждения с турбонаддувом, который имеет мощность 320 лошадиных сил и автоматическую трансмиссию ZF 6 HP 600 с гидротрансформатором. Ходовая часть содержит по 5 двухскатных прорезиненных опорных катков на каждый борт и по 3 поддерживающих катка. Подвеска индивидуальная торсионная.

Основным вооружением SK-105 является нарезная 105-мм пушка 105 G1, способная вести огонь разными типами боеприпасов: кумулятивным, осколочно-фугасным, бронебойным оперенным подкалиберным и дымовым. Максимальная дальность стрельбы составляет 2700 метров, но наибольшую эффективность выстрелы имеют на расстоянии до 1000 метров.

Скорострельность пушки составляет 12 выстрелов в минуту. Заряжание пушки происходит автоматически из двух магазинов барабанного типа по 6 выстрелов каждый. Для перезарядки магазинов нужно вытащить барабаны из танка. Полный боекомплект пушки составлял 42 выстрела.

Из дополнительного вооружения справа от пушки установлен спаренный пулемет MG 74 с боекомплектом 2000 патронов. Такой же пулемет установлен в командирской башенке.

Об интересе к этим танкам со стороны Украины пока ничего не известно. К тому же, фирма OIP Land Systems пока не может продать свои 112 единиц SK-105, поскольку Австрия не дала добро на их реэкспорт.

"Это большой позор, потому что они в хорошем состоянии и их легко подготовить. Мы взяли эти танки, когда они были никому не нужны. Теперь я бы очень хотел увидеть их в Украине", – заявил Фредди Верслуис в комментарии The Guardian.

Зенитные танки Gepard

ЗСУ Gepard – это немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка, производимая компанией Krauss-Maffei с середины 1970-х годов. В конце 2000-х ее начали снимать с вооружения в Германии, Бельгии и Нидерландах.

Установка предназначена для защиты стационарных объектов и бронетанковых колонн на марше от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Gepard базируется на шасси танка Leopard 1. На башне, которая может вращаться, делая полный круг, установлены две 35-мм пушки Oerlikon KDA и два радара: поисковый и отслеживающий. Каждое из орудий имеет быстрострельность 550 выстрелов в минуту. Длина стволов составляет 3,15 метра, начальная скорость снарядов – 1440 м/с, эффективная дальность поражения – 5500 м. В боекомплект входят 640 снарядов для поражения воздушных целей и 40 бронебойных снарядов для стрельбы по наземным.

По состоянию на сегодняшний день Украина уже получила от Германии 30 установок Gepard, которые отлично себя зарекомендовали как средства противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed 136 и Shahed 131.

Об интересе к "Гепардам" из коллекции OIP Land Systems в контексте Украины пока ничего не известно.

Бронетранспортеры M113

M113 – это американский гусеничный бронетранспортер с алюминиевым корпусом. Изготовлялся с 1970 по 2007 год. Долгое время являлся основным бронетранспортером армии США. На сегодняшний день стоит на вооружении более чем в 50 странах мира, включая Украину.

M113 имеет стандартную переднемоторную компоновку с размещением моторного отделения в лобной части машины, а объединенного боевого и десантного отделения – в кормовой. Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира, кроме них бронетранспортер может штатно перевозить 11 десантников.

Для посадки и высадки механик-водитель и командир имеют индивидуальные круглые люки в крыше корпуса над своими местами. Для посадки и высадки десанта предусмотрена большая откидная вниз аппарель в корме машины, через которую пехотинцы могут оперативно покидать бронетранспортер сразу по двое. Апарель опускается и поднимается с помощью гидравлического привода, управляемого с водительского места. Также в ней есть обычная дверь. Дополнительно в крыше корпуса над десантным отделением есть квадратный грузовой люк, который откидывается назад.

Броневой корпус M113 представляет собой жесткую коробчатую конструкцию, которая собирается с помощью сварки из катанных плит алюминиевой брони (точнее, сплав алюминий-магний-марганец) толщиной 12, 29, 32, 38 и 44 мм. Лобная часть корпуса в базовой конфигурации в пределах угла безопасного маневрирования обеспечивает защиту от 12,7-мм бронебойных шаров с дистанции 200 метров.

Вооружение M113 в варианте бронетранспортера состоит из одного 12,7-мм пулемета M2HB. Пулемет размещается на командирской башенке в турельной установке, что позволяет ему круговой обстрел. Боекомплект пулемета состоит из 2000 патронов в лентах по 100 штук.

Украина уже имеет на вооружении более 400 бронетранспортеров M113 различных модификаций: 200 единиц передали непосредственно США, 54 единицы – Германия, 50 единиц прибыли из Литвы, 46 – из Великобритании, 28 – из Австралии, 20 – из Испании, 20 – из Испании, 15 – из Португалии, плюс необъявленное количество передали Нидерланды.

Интересно, что переданные Великобританией 46 бронетранспортеров М113 были выкуплены именно у компании OIP Land Systems Фредди Верслуиса. Относительно остальных бронетранспортеров этой марки с бельгийского склада информации пока нет.

Бронетранспортеры VCC-2

VCC-2 – это итальянский гусеничный бронетранспортер, разработанный в Италии компанией OTO Melara. Состоит на вооружении только армий Италии и Саудовской Аравии.

Эта машина основана на общей архитектуре американского M113 с разными усовершенствованиями, связанными с опытом использования его в итальянской армии. В частности, в задней части автомобиля наклонена броня, а в транспортном отсеке созданы прорези. Эти модификации улучшили характеристики машины, однако уменьшили транспортную емкость десанта до 7 человек.

На складах компании OIP Land Systems есть 100 таких бронетранспортеров, однако информации об интересе к ним со стороны Украины или украинских партнеров пока нет.

Перспективы

Как видим, часть крупнейшей в Европе частной коллекции тяжелого вооружения уже в Украине, еще часть – в стадии переговоров. Судьба остальной бронетехники пока неизвестна, однако, учитывая последние тенденции, не стоит исключать сценарий, по которому вся она рано или поздно окажется на вооружении ВСУ.

"Многие из этих танков стоят здесь годами. Надеюсь, теперь пришло время, когда они наконец-то увидят боевые действия в Украине", – говорит Фредди Верслуис, который может на этом существенно обогатиться. Но обвинять его не в чем – в свое время он вложился в эту бронетехнику деньгами без каких-либо гарантий на успех, и вот судьба ему, похоже, улыбнулась.

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