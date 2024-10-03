'Логистика была усложнена': в 72-й бригаде рассказали детали ухода из Угледара

Украинские военнослужащие вывели подразделения из Угледара Донецкой области, чтобы минимизировать потери личного состава. При этом эвакуация раненых военных была сложной из-за проблем с логистикой.

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Во время отхода из города российские захватчики приближались с флангов. Об этом "Радио Свобода" рассказал пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилепко.

По его словам, логистика во время ухода из Угледара была усложнена, ведь путинские войска продолжали приближаться с флангов к позициям украинских войск.

"Это война, без потерь не может быть. Но за счет того, что отошли на другой рубеж, мы минимизировали потери, насколько это возможно, потому что дальше держать город было бы критично для наших подразделений и мы понесли бы больше потерь", – сказал военный.

Также Прилепко отметил, что решение об отводе подразделений приняло высшее руководство. При этом командиры на месте решают, какими путями и каким образом выводить подразделения из города.

"Все делается по приказу, по команде, соответственно, по иерархии. По высшему командованию, они уже знают обстановку, действуют. И тогда уже командир бригады принимает решение. И там уже зависит от обстановки на поле боя, какое подразделение выходит, каким образом и какими путями", – сказал боец.

Напомним, 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны контролируемо вышли с позиций в Угледаре, поэтому оккупантам не досталась их военная техника. Враг будет пытаться максимально использовать захваченный город в свою пользу, но на этом пути у него много трудностей.

По данным Института изучения войны, за захват Угледара россияне заплатили очень большую цену. В частности, за последние два с половиной года войска РФ провели там много неудачных штурмов, в которых понесли колоссальные потери.

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