'Максимум внимания – пострадавшим регионам': Зеленский рассказал о ликвидации последствий масштабных российских обстрелов. Видео

Из-за того, что российские оккупанты совершили самую масштабную за последнее время ракетную атаку по Украине, глава государства Владимир Зеленский весь день уделял максимум внимания регионам, попавшим под российские удары минувшей ночью. Везде, где были попадания, идет работа по возобновлению нормальной ситуации, заявил президент.

Зеленский пообещал, что все службы, ремонтные бригады, спасатели ГСЧС, полиция – все привлеченные будут работать круглосуточно. "Это террор по определению, даже без всякого прикрытия", – сказал он по поводу российской атаки.

Однако защититься от таких атак Украина пока не может, заявил глава государства. "Реальная и полная защита от российских ракет и "шахедов" – это то, что возможно только при достаточной политической воле партнеров. Российский террор сейчас возможен только потому, что у нас нет достаточно современных систем ПВО. По-честному, партнерам недостаточно политической воли, чтобы их предоставить", – отметил президент.

Зеленский провел сегодня Ставку конкретно по защите и ликвидации последствий ракетной атаки. "Детальные доклады главкома Сырского и командующего Воздушными силами Олещука. Также были все необходимые доклады премьера Шмыгаля, чиновников и руководителей энергетических компаний, областных глав. Все получили абсолютно четкие рамки для действий. Ответственность – личная", – подчеркнул глава государства.

Президент также провел несколько международных встреч. Он встретился с министром обороны Дании и генеральным секретарем Совета Европы. "Говорили, в частности, о справедливой ответственности российского государства за весь террор", – отметил президент.

Традиционно Зеленский поблагодарил всех, кто защищает Украину, наших людей, жизнь и независимость. Но отдельно президент отметил работников ГСЧС, работающих сейчас в Харькове и Запорожье.

"Харьков: 25-я пожарно-спасательная часть – Виталий Елезев и Владимир Водолазкин, 34-я пожарно-спасательная часть – Владимир Авраменко и Виталий Шрамко. И работник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Виталий Сенчихин. Запорожье: 2-я пожарно-спасательная часть – Сергей Терентьев, 5 пожарно-спасательная часть – Виталий Тубалов, 6 пожарно-спасательная часть – Константин Журавлев, 10 пожарно-спасательная часть – Алексей Пономаренко, а также Игорь Шабатюк – работник Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области. Также отмечу лично старших лейтенантов Национальной полиции Владимира Гришанова и Даниила Кучинского, работающих в Запорожье, они помогают восстанавливать и беречь нормальную жизнь. Спасибо", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 марта армия РФ запустила по Украине "Шахеды", а утром из стратегических бомбардировщиках Ту-95МС осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555/55. В ряде городов Украины раздались взрывы. Силы ПВО уничтожили 55 БПЛА и 37 ракет разного типа.

По Запорожью было нанесено 12 ракетных ударов. В результате поражены ДнепроГЭС и другая инфраструктура, три человека погибли, также есть пострадавшие.

В Харькове раздалось по меньшей мере 15 взрывов, исчез свет, возникли проблемы с водой.

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