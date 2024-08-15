Министр обороны Литвы: украинцы явно унизили Путина

Вход Украины на российскую территорию, успешные для ВСУ боевые действия под Курском, является явным унижением диктатора России Владимира Путина. Но главное – это повышение морального духа, и не только украинцев, а у всего Запада.

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Так считает находящийся с визитом в Украине министр обороны Литвы Лауринас Кашчюнас. В то же время он подчеркнул, что наконец-то Запад не прибегает к риторике о "красных линиях" по поводу действий ВСУ. И это, по его словам, "является подходом здравого смысла".

"Если смотреть реально, это явное унижение Владимира Путина. Так называемые оборонные линии, пожалуй, даже не были такими, как задумывались... Я считаю, что самое главное из того, что произошло сейчас, это поднятие морального духа. На самом деле это требовалось давно, потому что это уже распространилось на всех – и на нас, и на Запад", – рассказал жителям Литвы их министр.

Господин Кащюнас добавил, что согласен в оценках с американьским лидером Байденом. Напомним, президент США в первом комментарии операции Сил обороны Украины на территории РФ сказал, что неожиданное наступление Украины "создает настоящую дилемму" для кремлевского диктатора.

"На самом деле дилемма велика, ведь все идет не по российскому сценарию. Основное правило простое – Украина должна выходить на переговоры с максимально сильных позиций. И Украина сама должна решить, когда эти переговоры должны начаться", – сказал литовский чиновник.

В то же время он отметил, что действия Украины "имеют много рисков". Поэтому он снова призвал мировое сообщество поддерживать Украину, причем не просто оружием, а тем, в чем именно нуждаются украинские защитники.

"Для тех, кто говорит, что невозможно победить Россию и тому подобное, я думаю, сейчас стоит замолчать и делать то, что мы, Литва делаем. То есть продолжать поддерживать украинцев и давать им такое оружие, чтобы они могли не только защищать себя, но и вернуть то, что им положено. Давайте просто дадим им больше инструментов, например ракеты дальнего радиуса действия и разрешение на удары вглубь России", – призвал Кашчюнас.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдепе заявили, что Вашингтон не участвует в планировании наступления ВСУ в Курской области России. Роль США – поддерживать Киев в защите государства. Ранее в США говорили, что украинская операция на территории РФ направлена на самозащиту.

Именно поэтому в Белом доме посоветовали Путину забрать свои оккупационные войска из Украины, если его беспокоит ситуация в, как ее уже называют, "курской народной республике".

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