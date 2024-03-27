Минус 1030 оккупантов и 27 артсистем врага: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки армия государства-агрессора России потеряла на поле боя 1030 оккупантов убитыми и ранеными. В целом за период полномасштабной войны армия Кремля поредела на беспрецедентные 439 190 военных.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также к утру 27 марта вражеская армия не досчиталась десятков единиц техники.

В частности, украинские военные поразили 11 танков (всего за время полномасштабной войны 6904), 9 боевых бронированных машин (13216), 27 артиллерийских систем (10931), 1 средство ПВО (728), 25 БПЛА оперативно-тактического уровня (8578), 1 крылатую ракету (2015), 41 единицу автомобильной техники и автоцистерн (14539), 5 единиц специальной техники (1794).

Напомним, украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили российский ЗРК "Бук". Вражескую технику обнаружили операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий, после чего навели на нее огонь артиллеристов. Прицельный удар нанес легендарный ЗРК HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

В Нацгвардии показали кадры отражения штурма оккупационных войск на Запорожском направлении и нанесения серии ударов по блиндажам и окопам противника.

"Наш Mavic делает прицельные сбросы по позициям. Далее происходит уничтожение бронемашины. Все очень быстро и слаженно, благодаря нашим аэроразведчикам", – проинформировали военные.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий ВСУ Сырский показал, как Силы обороны уничтожают вражеское оружие и технику. На опубликованных кадрах видно, как воины ВСУ метко бьют по колонне российских танков, которая двигалась на штурм украинских позиций.

– Украина вывела из строя треть корабельного состава Черноморского флота РФ. На сегодняшний день у врага осталось 5 больших десантных кораблей из 14, которые были до начала полномасштабной войны.