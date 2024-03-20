Минус 700 оккупантов и десятки техники: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на фронте 700 человек убитыми и ранеными. В целом за период полномасштабного вторжения она поредела уже на 433 090 военных преступников.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. С поля боя также выбыли десятки единиц вражеской техники.

В частности, 9 танков (всего за период полномасштабной войны 6828), 9 боевых бронированных машин (13058), 16 артиллерийских систем (10714), 37 БПЛА оперативно-тактического уровня (8355), 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (14198) и 3 единицы специальной техники (1738).

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в боях за Авдеевку в Донецкой области армия оккупанта понесла колоссальные потери. За четыре месяца активного противостояния враг потерял ранеными и убитыми более 45 тысяч военных. Украинские защитники в крайне сложных условиях удерживали оборону.

В ССО показали, как их бойцы на Запорожском направлении испепелили 10 единиц тяжелой и автомобильной техники россиян, в том числе две САУ, "Пион" и "Гвоздика". Операторы нанесли ряд огневых поражений FPV-дронам по вражеским целям.

В ВСУ также показали, как украинские защитники уничтожают противника скидами с FPV-дронов. На эффектных кадрах показали, как мгновенно взлетают в воздух техника и позиции врага.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВМС ВСУ отметили, что потеря большого количества самолетов лишила Россию значительной части боевых способностей в Черном море. В частности, теперь у врага меньше возможности минировать черноморскую акваторию.

– В Третьей штурмовой бригаде сообщили, что только в течение недели на Авдеевском направлении ликвидировали и ранили более 600 захватчиков. Также враг потерял десятки единиц разной техники.