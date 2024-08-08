Самолет, вертолет и 1140 окупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

За прошедшие сутки Силы обороны "отминусовали" в Украине 1140 российских оккупантов убитыми и ранеными. Так, общая численность потерь врага за период полномасштабной войны уже достигла 587 510 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что повреждены и уничтожены также десятки единиц техники оккупантов.

Напомним, в ГПСУ показали, как украинские пограничники уничтожают захватчиков сбросами из БПЛА в Серебрянском лесу Луганской области. По солдатам страны-агрессора отработал пограничник на псевдо "Ди-джей" из бригады "Месть".

На кадрах видно, как россияне пытались скрыться от украинского дрона, однако в сожженном лесу спрятаться им не удалось.

РосСМИ сообщили, что на войне против Украины "задвохсотились" российские оккупанты-контрактники Виталий Зубков и Сергей Финагин, которым было по 18 лет. Их назвали младшими военнослужащими ВС РФ, ликвидированными на "СВО". Оба заключили контракты с МО страны-агрессора в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Блогер и волонтер Сергей Стрененко подтвердил, что украинские военные действительно подбили вертолет оккупантов с помощью дрона, управление которыми осуществляется методом FPV-пилотирования (вид от первого лица). Это был российский Ми-28, упавший на пограничье Курской области РФ, и это первый такой подтвержденный случай.

– Операторы БПЛА штурмового полка "Цунами" из бригады Нацполиции "Лют" во взаимодействии с побратимами из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ уничтожили самоходную гаубицу "МСТА-С" российских оккупантов. По ней ударили из FPV-дрона.

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