'Мы кричали от радости': пилот FPV-дрона рассказал, как удалось уничтожить склад мин врага на Запорожском направлении. Видео

Бойцы 108-й бригады терробороны Вооруженных сил Украины уничтожили склад противопехотных мин оккупантов на Запорожском направлении. Вражеский объект был обнаружен во время разведки.

Видео дня

Об этом говорится в сюжете "Суспільного Запоріжжя". Пилот FPV-дрона с позывным "Барс" говорит, что это был обычный рабочий день, который в конце концов принес его подразделению хорошую "добычу".

Видео поражения склада оккупантов выложил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Обычный рабочий день, группа выехала на проработку. При доразведке, разведке был обнаружен этот склад, подтверждено, что это то, что нам нужно. И было фактически мгновенно принято решение на поражение, и это было сделано", – рассказал "Барс".

Удачная отработка по складу вражеских мин вызвала у бойцов много эмоций.

"От крика до улюлюканья... Я не смогу вам это передать дословно, но это выглядит где-то так", – говорит боец.

По словам военных, немаловажную роль сыграло умение пользоваться боеприпасами.

Основная цель работы защитников подразделения – нанести вред живой силе и технике противника, нарушить логистику оккупантов.

"Техника очень разнообразная. Это могут быть транспортные средства обычного типа, которые используют оккупационные войска для выполнения своих задач, которые они себе поставили. Это может быть легкая бронированная техника, минометы, артиллерия, танк – все, что подлежит поражению, поражается. Это технические средства, которые использует противник для борьбы с нами, всякие РЭБы..." – рассказал "Барс".

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Генштаба ВСУ, авиация ВСУ накануне нанесла удары по 12 районам сосредоточения живой силы оккупантов. Также бойцы ракетных войск Сил обороны поразили два ЗРК, артиллерийскую систему и склад горюче-смазочных материалов противника.

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, украинские защитники 2 января ликвидировали около 680 захватчиков и уничтожили 174 единицы вражеской техники и вооружений.

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