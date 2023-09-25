Мы 'рогатками' сбиваем самолеты, с F-16 погасим ПВО врага: интервью с полковником Свитаном

Передача Украине истребителей F-16 сегодня лишь вопрос времени, но, чтобы эта авиация действительно стала game-changer, изменяющей ход войны, речь должна идти о современных модификациях этих легендарных самолетов. По уровню профессионализма украинские летчики уже готовы к работе на F-16. Сегодня им приходится фактически "с помощью рогатки", устаревшей авиации, сбивать вражеские самолеты. Когда им дадут в руки реально мощные истребители, они смогут "тушить" систему ПВО врага и уничтожать его самолеты.

Что касается текущей ситуации на поле боя, то украинские Силы обороны преодолели сплошную линию обороны врага, так называемую "линию Суровикина". Теперь необходимо преодолеть еще порядка 20 километров, где враг построил "очаговые" укрепления. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Понемногу решается вопрос с предоставлением Украине истребителей F-16. К проекту присоединилась еще одна страна – Норвегия. Наши летчики уже проходят обучение. Но на фоне этих хороших новостей экс-вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл заявляет о том, что без опытных летчиков эти истребителя представляют собой просто дорогие мишени для ПВО России. Считаете ли вы, что он недооценивает профессионализм наших летчиков?

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– По поводу подготовки летчиков он говорит правильные вещи, но наш летный состав, который переучивается, уже готов выполнять боевые задачи. Готов по профессионализму. Я бы сказал, что по своему уровню наш состав выше американцев и французов, потому что в боевых условиях с превосходящими силами противника мы выживаем и выполняем боевые задачи.

То есть профессионализм наших летчиков выше крыши. Я бы сказал, что сегодня нет ни одной армии в мире, которая могла бы сравниться по профессионализму с украинской. Что я вкладываю в это понятие? Летный состав, который может выполнять задачи в боевых условиях долго – как минимум уже полтора года – с превосходящими силами противника. Мы противодействуем ПВО противника, российским летчикам и самолетам, которые превосходят нас на две головы как минимум по технике.

Грубо говоря, мы с помощью рогатки сбиваем самолеты. Поэтому профессионализм наших летчиков не вызывает абсолютно никаких вопросов. Наоборот, наших летчиков все просто боятся. Россияне боятся летного состава, который выжил под прессингом в два раза превосходящих сил.

И теперь этим нашим профессиональным летчикам нужно дать в руки не рогатку, а самолет. Тогда это будет тандем профессиональных летчиков и средств, с помощью которых этот профессионализм можно показать.

Наверное, сложнее истребителя уже ничего нет. Даже космический корабль с ним не сравнится, потому что космический корабль – полуавтоматическая система, а самолет находится на прямом управлении. Поэтому самолет считается верхом технологических систем, управляемых человеком.

Нашим профессионалам-летчикам просто нужно дать в руки хорошо сконструированные, последних модификаций самолеты. Если нам дадут самолеты такого же уровня, как есть у нас, то есть F-16 первых модификаций, то они не сильно отличаются от Су-27, Миг-29. Единственное, что там чуть лучше авионика, на них сразу, без переходников, можно вешать ракеты Storm Shadow или Scalp. Кстати, их не повесишь на новые F-16, нужен переходник.

Если нам дадут старые самолеты, они не выполнят той задачи, которую могут выполнить наши профессионалы-летчики на лучших моделях, они не станут game-changer. Потому сейчас и поднимается вопрос о предоставлении истребителей F-16 в модификации Block 50/52 и выше, 60, 70, 72+, поскольку эти модификации оснащены авионикой, которая равна или превышает российскую авионику. И тогда это действительно будет game-changer, тогда они потушат систему ПВО противника и уничтожат его самолеты.

Если же таких самолетов нам не дадут, то каким бы ни был профессионализм наших летчиков, он не будет выходить за параметры тех возможностей, которые нам дают самолеты, на которых они летают сейчас. Каким бы профессионалом ни был летчик, если его посадить на велосипед, он не собьет самолет.

– Во время встречи с президентом Зеленским президент США Байден лично пообещал, что первые танки Abrams появятся у нас уже на следующей неделе (25 сентября Зеленский подтвердил получение Украиной первых танков от США. – Ред.). Кроме того, анонсируется новый пакет помощи в виде Javelin, снарядов к РСЗО HIMARS, ракет AIM-9M для систем ПВО, самоходных ЗРК AN/TWQ-1 Avenger и другого. Тем не менее пока что не решен вопрос с ATACMS. Считаете ли вы, что все это вооружение, которое, будем надеяться, будет предоставлено в ближайшее время, поможет изменить ход войны уже до конца текущего года или даже до наступления зимы?

– То, что названо, вообще никак не повлияет на изменение хода войны. Это расходники. Причем количество этих расходников – максимум на неделю работы на линии фронта, не более того. Слишком мало.

Ход войны изменила бы передача в достаточном количестве ATACMS. Но, скорее всего, опять была поднята волна о предоставлении Украине этих ракет в качестве "расторговки". Например, за неучастие российских войск в освобождении Карабаха. Поэтому ATACMS мы не увидели.

Хотя, думаю, их не собирался никто передавать. Просто расторговали с россиянами информационный поток. То есть США напугали россиян, что нам передадут эти ракеты, а дальше согласились с тем, что не будут передавать, если россияне не будут участвовать в освобождении Карабаха азербайджанскими войсками. Я не утверждаю, но такое могло быть.

Это была уже седьмая волна, когда россиянам продавали воздух. А нас это уже немного достало, мягко говоря – такая торговля нашими интересами с россиянами, с китайцами, с кем угодно.

Чтобы не разочаровываться, надо не очаровываться, потому что дальше, если будет подобная волна, сразу надо посылать по курсу русского корабля. Чтобы пока не передадут ATACMS, никто бы даже не вспоминал о том, что кто-то собирается их передать. Дескать, это последний шаг Байдена перед подписанием договора… Это воздух.

Потому из поездки в США президент ничего не привез. Ему не дали ничего из того, что мы ожидали. Поездка была нулевой.

– Возможно, с точки зрения военной помощи, но не с точки зрения политических заявлений, посылов, сигналов?

– Да, но вы спрашиваете меня как военного аналитика, а не как политика. Я говорю о том, что с военной точки зрения поездка была нулевой. Президент не привез ничего, что могло бы изменить ход войны. Если бы он туда не поехал, все равно те же ракеты, те же десять Abrams и так бы пришли. Они вышли еще с начала года. Нам продали воздух.

Но с точки зрения политических заявлений – да, это положительный момент. Особенно четкое и ясное понимание на ближайший год предвыборных тезисов как минимум администрации Байдена. В предвыборной гонке они будут придерживаться стороны помощи Украине до победы. Даже это радует, потому что такая риторика даст возможность хотя бы рассчитывать на помощь в течение года – хотя бы расходниками для выполнения боевых действий.

– Вы говорите, что речь идет о расходниках, которые не изменят ход войны, о том, что США "продают воздух", и все же анализ текущей ситуации на фронте американского Института изучения войны говорит о том, что украинские Силы обороны преодолели последние рубежи оккупантов на западе Запорожской области. По их мнению, это первый случай, когда наша армия использует бронетехнику за пределами трехуровневой обороны врага. Благодаря чему украинская армия имеет успех на фронте?

– Только благодаря тому, что используется грамотная правильная тактика окопных войн – на данный момент без авиации, без дальних ракет. Штурмовую задачу выполняет не техника, а живая сила. То есть штурмовики на своих ногах. А техника только в режиме огневой поддержки.

Поэтому эта трехуровневая линия обороны, которая пройдена, – это сплошная линия. Но дальше, южнее Работино, от Новопрокоповки на юг, еще около 20 километров очаговых, гарнизонных рубежей. Каждый населенный пункт, каждая высота создана как опорный пункт и как гарнизонное укрепление. То есть дальше есть рубежи обороны, но уже не сплошные.

Можно сказать, что сейчас мы прошли последний рубеж сплошной линии обороны, так сказать "линии Суровикина". Да, это так. Но прошли за счет жизней наших военнослужащих и за счет штурмовой пехоты. А то, что наши Силы обороны за линиями обороны движутся на броне, – они просто передвигаются на ней, но это не заслуга брони. Броня была в тылу, потому что она была хорошей целью для врага. При прохождении без авиации любая коробочка – это хорошая цель для ПТУРов и авиации противника.