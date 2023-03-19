''Мы здесь никому не нужны'': жители Мариуполя возмутились из-за ''показухи'' для Путина, претензии возникли и у донетчан

После заявлений Кремля о якобы визите президента РФ Владимира Путина в разрушенный Россией и временно оккупированный Мариуполь среди жителей города нарастает возмущение. Они в сети массово интересуются, почему российский диктатор не заехал в уничтоженные районы Мариуполя, где украинцы благодаря "освободителям" выживают в разрушенных домах без тепла, воды и минимальных удобств.

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В то же время устроенная для Путина "показуха" в виде постановочного общения с мариупольцами разозлила и жителей Донецка, которые возмущены тем, что за 9 лет войны России против Украины так и не дождались приезда "своего" президента. Об этом пишут канал "Можем объяснить" и журналист Денис Казанский.

После сделанных Кремлем заявлений о якобы посещении Путиным украинского Мариуполя и появления в сети постановочных видео с его "случайным общением с мариупольцами", жители временно оккупированного города взорвались возмущенными комментариями.

В России пытаются убедить, что Путин, боящийся встречаться с кем-либо, кроме специально подобранной массовки, на территории РФ, вдруг среди ночи сам отправился в Мариуполь, куда в последние дни зачастила "бавовна". Там он якобы за рулем автомобиля колесил по городу и даже "случайно" встретился с простыми жителями предположительно в единственном районе, где РФ создает видимость бурных работ по восстановлению разрушенных жилых домов.

При этом в ходе совершенно "правдоподобного" диалога люди, представляющиеся местными жителями, благодарили президента государства-агрессора "за победу" и уверяли, что после того, как Россия стерла Мариуполь с лица земли и убила десятки тысяч мирных жителей, город превратился в "кусочек рая".

Реальные жители Мариуполя низкопробной показухой возмущены.

"Жаль, что он к нашему дому не подъехал, левый берег, площадь! Без окон, без дверей ,без горячей воды и отопления. Поговорил бы с местными жителями", — пишет в местном чате местная жительница Инга.

"А зачем его туда везти, его возили по тем местам что сохранились и новостроям. Пустые котлованы из под фундаментов разрушенных домов ему никто не покажет", — соглашается с ней мариупольчанка Ирина.

"Мы нах** тут никому не нужны. Все делается для картинки по телевизору, чтобы люди в России смотрели", — резюмирует еще один житель города.

Люди также массово отмечают, что в "кусочке рая" настолько "хорошо", что его жителям не нужна даже вода: с водоснабжением в разрушенном городе ситуация складывается из рук вон плохо.

По поводу "кусочка рая" в Мариуполе посчитали нужным сделать уточнения и в городском совете.

"Рай" в Мариуполе заключается, в частности, в разрушении Россией свыше 1350 жилых домов в городе. В Мариупольськом горсовете также показали, как на самом деле выглядят квартиры большинства мариупольцев – на примере видео мариупольчанки, которая зашла взглянуть на свой дом перед тем, как оккупационная "администрация" его снесет.

Впрочем, недовольны гипотетическим приездом "величайшего геополитика" на оккупированные территории Украины не только в Мариуполе. В Донецке, который уже 9 лет ждет - не дождется российского диктатора, который разрушил цветущий некогда край и поверг его жителей в нищету и безысходность.

Донецкие адепты "русского мира" приревновали Путина к Мариуполю – и гневно вопрошают, почему его до сих пор никто так и не увидел ни в Донецке, ни в Шахтерске, ни на Саур-Могиле.

"Постоянно читаю комментарии обиженных донецких ватников, которые на полном серьезе завидуют мариупольцам. Мол, им теперь столько внимания, а дончане-луганчане никому не интересны", – иронизирует журналист Казанский, подкрепляя свои слова примерами сообщений, заполонивших сегодня местные чаты в ОРДЛО.

Напомним, ранним утром 19 марта в России заявили о визите Путина в Мариуполь и показали странное видео. На опубликованных кадрах человек, похожий со спины на российского диктатора, за рулем автомобиля колесит по ночному городу. В кадр при этом не попадает ни единого объекта, который бы доказывал, что съемка проводилась именно в Мариуполе. Указатели же, которые мелькают за окном, идентифицировать невозможно: их будто специально "размывали" перед публикацией видео.

Позже появились также кадры, где Путин якобы разгуливает по городу и "случайно" наталкивается на "жителей Мариуполя", которые бросаются жать ему руку, благодарят "за победу" и за превращение некогда цветущего города в "кусочек рая".

Некоторых фигурантов видео уже идентифицировали в сети: ими оказались коллаборанты, действительно проживавшие в Мариуполе. Некоторые, уверяют люди, свой "кусочек рая" выстраивали, разграбливая разбомбленные дома соседей.