На Харьковщине готовят круговую оборону Балаклеи и Изюма: глава ОВА рассказал о строительстве фортификаций в регионе

В Харьковской области строят фортификационные сооружения для круговой обороны Изюма и Балаклеи. Строительство продолжается под контролем бойцов Сил обороны, часть работ выполняют сами военные.

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Об этом в эфире телемарафона сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в среду, 1 января. По его словам, строительство защитных сооружений выполняется по плану.

Эти меры являются частью плана укрепления обороноспособности Харьковской области, в частности, в Изюме и Балаклее, подчеркнул руководитель администрации. В то же время, он уточнил, что не может раскрывать, на каком этапе сейчас продолжается строительство фортификаций.

Чиновник подчеркнул, что часть работ выполняют военные. Администрация со своей стороны выполняет возложенные на нее задачи по укреплению обороны региона.

"Это плановые меры, которые предпринимаются для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", – сказал Синегубов.

Отметим, что на брифинге 26 декабря Синегубов отмечал, что в Харьковской области с 2022 года ведутся работы по строительству фортификационных сооружений. В настоящее время главное внимание уделяется укреплению оборонных позиций в районах Балаклеи и Изюма.

Эти районы имеют стратегическое значение, а их укрепление является ключевым элементом обеспечения безопасности региона. Укрепление этих городов позволит повысить уровень защиты местного населения и сдержать возможную угрозу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ рассказали, что российские войска ежедневно производят штурмовые действия на Харьковском направлении. По состоянию на данный момент захватчики пробиваются к реке Оскол, также есть угроза для Купянска и Боровой.

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