ЗРК Patriot мог сбить над Киевом российскую гиперзвуковую ракету 'Кинжал' – Defense Express

Зенитный ракетный комплекс Patriot Вооруженных сил Украины в ночь на 4 мая, вероятно, успешно сбил российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" в небе над Киевом. С этим и связан мощный взрыв, который слышали жители столицы.

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Об этом пишет военный портал Defense Express. Издание отмечает, что располагает фото обломков "Кинжала", в том числе носового обтекателя со следами поражения.

Судя по фото, обломки без боевой части упали на стадионе в пределах Киева. На одном из кадров – носовой обтекатель, "максимально похожий на тот, который используется в "Кинжале" со сложной формой резких переходов диаметра", отмечают эксперты.

Ракета Х-22 имеет другую носовую часть с овальными переходами. Обтекатель сбитой ракеты отличается также от "Искандера".

На обломке сбитой ракеты видно, что она получила поражение с пробитием. Это позволяет оценить толщину материала, необходимую, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости, пишет Defense Express.

Поражение также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе.

Об атаке официально сообщала Киевская городская военная администрация, отметив, что, кроме "шахедов", российские войска могли запустить ракеты – "вероятно баллистического типа".

В то же время "Кинжал" является гиперзвуковым только в фантазиях оккупантов, пишет издание:

"Хоть он и разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, но не может поддерживать такую скорость постоянно. Уже на терминальном участке, то есть во время атаки, он заходит на цель баллистической траектории и имеет хотя и высокую, но далеко не гиперзвуковую скорость".

Если информация о поражении "Кинжала" будет официально подтверждена, то именно 4 мая "будет днем, когда очередной миф рашистов по поводу "аналоговнетов" будет разрушен", пишет Defense Express.

По словам экспертов, на разработку такого "гиперзвукового" оружия как "Кинжал" и "Циркон" РФ влила астрономические средства и заявляла, что оно может преодолеть не только средства противоракетной обороны, но и перспективные. Однако в реальности она перехватывается разработанным в 1990-х годах Patriot PAC-3, отмечает издание.