На Запорожье оккупанты уничтожили уникальную историческую усадьбу Миклашевских. Фото

Российская оккупационная армия 22 июня нанесла прицельный удар по старинную усадьбу Миклашевских в населенном пункте Беленькое Запорожской области. Вследствие атаки здание охватило пламя, что привело практически к полному уничтожению усадьбы.

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Для удара путинские войска применили беспилотники. Об этом сообщает издание "Суспільне Запоріжжя".

Последствия атаки

Оккупанты атаковали беспилотниками старинную усадьбу Миклашевских 22 июня, вследствие чего на месте обстрела возник пожар. По словам местных жителей, в четыре часа утра россияне атаковали усадьбу тремя беспилотниками.

Заведующая информационно-издательским отделом в национальном заповеднике "Хортица" Анна Головко отметила, что российские войска осуществили очередное непростительное преступление против украинской истории и культурного наследия.

Представитель национального заповедника подтвердила, что старинная усадьба была полностью уничтожена. Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты уже неоднократно атаковали эту усадьбу.

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До этой фатальной атаки архитектурный памятник местного значения трижды подвергался серьезным обстрелам и разрушениям, но последнее попадание окончательно уничтожило ценное наследие Запорожского края.

Что известно об объекте

Усадьба Миклашевского в селе Беленькое Запорожской области – это исторический и архитектурный памятник, тесно связанный со старинным украинским дворянским родом Миклашевских, ведущим свое начало от козацкой старшины и, по семейным преданиям, от великих князей

Земли перешли во владение губернатора Михаила Миклашевского в 1802 году. Сам же главный дворцовый комплекс строился в период с 1853 по 1916 годы для его потомков. При Миклашевских имение превратилось в образцовое хозяйство: здесь работали бондарный и дегтярный заводы, действовали первая школа, аптека, лазарет для местных жителей, а у берега Днепра располагалась оживленная речная пристань для погрузки льна и зерна.

Архитектурный ансамбль усадьбы сочетал в себе черты неоренессанса, необарокко и так называемого "кирпичного" стиля с тонкими восточными мотивами. Долгое время внутри здания прекрасно сохранялись уникальные интерьеры: резной деревянный потолок, изящная декоративная лепнина, аутентичный кафельный пол и винтовая металлическая лестница, ведущая на смотровую площадку.

Напомним, российские войска нанесли два удара по Краматорску в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще как минимум трое получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала гражданские суда, направлявшиеся в украинские порты. На одном из них, следовавшем под флагом Панамы в один из украинских портов, после попадания вражеского дрона вспыхнул масштабный пожар. Погиб член экипажа, повар – гражданин Египта.

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