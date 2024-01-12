Нардепов оставят без отсрочки? Как хотят изменить законопроект о мобилизации, что будет с инвалидами 3-й группы и внесением в реестр должников

Народная депутат Марьяна Безугла опубликовала изменения, которые хотят внести в законопроект о мобилизации. В частности, предлагается исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины и вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы.

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Об этом Безугла написала на своей Facebook-странице. Она отметила, что изменения в законопроект о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы были предложены по результатам обсуждения в Верховной Раде Украины.

Основные положения:

исключить требование предоставления военнообязанным места жительства при заключении трудового договора;

исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на увольнение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;

исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;

исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;

изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;

вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;

ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;

уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);

предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации;

изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;

изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВВК или соответствующего ТЦК;

изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;

исключить повестки по электронной почте;

определить дискрецию по увольнению военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;

ввести основание для освобождения от военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;

включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокуроров, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;

сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести отсрочку до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;

начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;

начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;

применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через год после введения базовой общевойсковой подготовки;

привести в соответствие с Конституцией полномочия президента по части издания указов.

Безугла добавила, что предоставляет такие данные из-за того, что является членом рабочей группы, и добавила, что "общество должно быть проинформировано".

Накануне стало известно, что в Кабинете министров Украины проголосовали за отзыв поданного в Верховную Раду законопроекта об изменениях в мобилизации.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что военное командование Украины на закрытом совещании обсудило законопроект №10378, также о нем говорилось на заседании Согласительного совета.

Напомним, всего в Совет было представлено пять версий законопроекта о мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кабмин 25 декабря внес в Совет законопроект № 10378, который среди прочего предусматривает снижение призывного возраста, ответственность за уклонение и утрату права на отсрочку для ряда граждан. Также обсуждается мобилизация украинцев за границей.

– Главнокомандующий Валерий Залужный выступил против некоторых норм, в частности вступления в ВСУ осужденных. А омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что в документе есть нормы, противоречащие Конституции.

– Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что законопроект не будет вынесен на голосование, пока не будет "урегулирован".

– Глава комитета Совета по нацбезопасности Александр Завитневич анонсировал существенные изменения в проекте закона о мобилизации.

– 8 января проект закона не прошел рассмотрение в Комитете по антикоррупционной политике – документ признали содержащим коррупционные риски.

– 9 января комитет Верховной Рады Украины по нацбезопасности отложил в среду рассмотрение законопроекта о мобилизации.

- 10 января СМИ сообщали, что законопроект, скорее всего , вернут обратно в Кабмин на доработку.

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