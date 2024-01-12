Нардепов оставят без отсрочки? Как хотят изменить законопроект о мобилизации, что будет с инвалидами 3-й группы и внесением в реестр должников
Народная депутат Марьяна Безугла опубликовала изменения, которые хотят внести в законопроект о мобилизации. В частности, предлагается исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины и вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы.
Об этом Безугла написала на своей Facebook-странице. Она отметила, что изменения в законопроект о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы были предложены по результатам обсуждения в Верховной Раде Украины.
Основные положения:
- исключить требование предоставления военнообязанным места жительства при заключении трудового договора;
- исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;
- вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на увольнение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
- вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
- вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;
- исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;
- исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;
- изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;
- вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;
- ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;
- уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);
- предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
- вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации;
- изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;
- изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВВК или соответствующего ТЦК;
- изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
- исключить повестки по электронной почте;
- определить дискрецию по увольнению военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;
- ввести основание для освобождения от военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
- уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
- включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокуроров, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;
- сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести отсрочку до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;
- начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;
- начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;
- применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через год после введения базовой общевойсковой подготовки;
- привести в соответствие с Конституцией полномочия президента по части издания указов.
Безугла добавила, что предоставляет такие данные из-за того, что является членом рабочей группы, и добавила, что "общество должно быть проинформировано".
Накануне стало известно, что в Кабинете министров Украины проголосовали за отзыв поданного в Верховную Раду законопроекта об изменениях в мобилизации.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что военное командование Украины на закрытом совещании обсудило законопроект №10378, также о нем говорилось на заседании Согласительного совета.
Напомним, всего в Совет было представлено пять версий законопроекта о мобилизации.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Кабмин 25 декабря внес в Совет законопроект № 10378, который среди прочего предусматривает снижение призывного возраста, ответственность за уклонение и утрату права на отсрочку для ряда граждан. Также обсуждается мобилизация украинцев за границей.
– Главнокомандующий Валерий Залужный выступил против некоторых норм, в частности вступления в ВСУ осужденных. А омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что в документе есть нормы, противоречащие Конституции.
– Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что законопроект не будет вынесен на голосование, пока не будет "урегулирован".
– Глава комитета Совета по нацбезопасности Александр Завитневич анонсировал существенные изменения в проекте закона о мобилизации.
– 8 января проект закона не прошел рассмотрение в Комитете по антикоррупционной политике – документ признали содержащим коррупционные риски.
– 9 января комитет Верховной Рады Украины по нацбезопасности отложил в среду рассмотрение законопроекта о мобилизации.
- 10 января СМИ сообщали, что законопроект, скорее всего , вернут обратно в Кабмин на доработку.
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