'Наши родные дома!' В первом селе возле границы с РФ эмоционально встретили освобожденных из плена украинцев. Видео

В первой от российской границы селе Украины в Сумской области местные жители эмоционально встретили автомобильную колонну, которая везла домой освобожденных из плена украинцев. Люди бежали от автобуса к автобусу и угощали пассажиров вкусностями и напитками.

Трогательное видео опубликовала в TikTok пользователь с ником yulia_pavlenko19. На кадрах видно, что автобусы приостановили движение возле людей, после чего двинулись дальше.

"Наши родные дома", – прокомментировала кадры автор.

Напомним, 31 мая домой из российского плена удалось вернуть 75 украинцев: 71 военного и 4 гражданских. Среди уволенных – воины ВСУ, НГУ, Госпогранслужбы, в частности, защитники Мариуполя и острова Змеиный и охранявшие Чернобыльскую АЭС воины.

СБУ показала эмоциональное видео возвращения пленных украинцев из российского плена. Они целовали землю и обнимали близких, вытирая слезы.

Украинский военный Константин Миргородский по дороге из плена спел песню "Украина" Тараса Петриненко. Жена уволенного военного Анастасия Обертас сообщила, что он провел в аду 810 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР рассказали, что процесс обмена военнопленными сопровождался шквалом дезинформации со стороны врага. Результат удалось обеспечить благодаря чудесам дипломатии и мастерства, которые проявила переговорная группа Координационного штаба по обращению с военнопленными.

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