Нацгвардейцы поразили почти две сотни блиндажей и мест скопления противника за неделю. Видео

Защитники Украины из Национальной гвардии на фронте нанесли поражение по 183 блиндажам и местам скопления личного состава оккупантов. Это статистика всего лишь за прошедшую неделю.

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Цифрами поделился командующий НГУ Александр Пивненко в понедельник, 8 июля. На своем канале в Telegram он также показал видео боевой работы наших Героев.

"Уничтожение блиндажа противника спецназовцами отдельного отряда "Крылья Омеги", – рассказал о ролике командующий Национальной гвардией Украины.

Напомним, что (по состоянию на конец июня) на передовой находились около 70% военнослужащих НГУ. Первоначально планировалось, что подразделения нацгвардейцев будут привлечены для стабилизационных мер, но ситуация изменилась.

Согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил, 7 июля наши военнослужащие ликвидировали и ранили около 1200 российских захватчиков. Также уничтожили 174 единицы военной техники и вооружения РФ.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава страны-агрессора России могут превышать 720 тысяч человек, считают в The Economist. Еще сотни тысяч оккупантов могли получить тяжелые ранения, которые не позволяют вернутся в строй.

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