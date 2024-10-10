Несмотря на потери, враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток 10 октября на фронте в Украине произошло уже 90 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами. Горячее всего – на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях.

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Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 16:00. Несмотря на сумасшедшие потери, враг продолжает попытку прорвать оборону украинских войск.

Военные отметили, что от артиллерийских и авиационных атак в эти сутки традиционно страдали приграничье Сумщины и Черниговщины, в частности населенные пункты Александрия, Белополье, Шалыгино, Елино, Клюсы, Павловка, Бояро-Лежачи, Прогресс и Поповка.

Также россияне сбросили пять авиационных бомб по районам населенных пунктов Голышевское и Реки. Пострадала от бомбардировки россиян и их Курская область, где враг сбросил семь КАБов.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

Купянское направление. Противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Украинские воины стойко держат оборону, в двух локациях ведутся бои. Оккупант нанес авиаудары КАБы по Купянско-Узловому и Подолам.

Лиманское направление. Россияне совершили 21 атаку на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Девять боестолкновений завершились, еще 12 – продолжаются. Авиаудары КАБами получили Ямполь и Лиман, неуправляемые авиационные ракеты враг применил по Серебрянскому лесничеству.

Северское направление. Вблизи Верхнекаменского защитники украинской земли отразили четыре атаки оккупационной армии.

Краматорское направление. Захватчики совершили пять штурмов позиций нашего войска вблизи Орехово-Василовки, Часова Яра и Ступочек. Сейчас идет одно боестолкновение. Ситуация контролируется.

Торецкое направление. Количество вражеских атак возросло до четырех. Враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отразили две атаки, а два боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировке подвергаются районы Торецка и Екатериновки.

Покровское направление. Противник уже предпринял 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Селидово, Крутый Яр, Луч, Лисовка, Миролюбовка и Калиново. Силы обороны сдерживают напор, и отбили 14 атак противника. Утраты противника уточняются.

Также продолжаются бои вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбиты девять атак оккупационной армии, три атаки продолжаются.

Времевское направление. Противник атакует в направлении Богоявленки. Три вражеских штурма уже отражены украинскими воинами, четыре боестолкновения продолжаются.

Ореховское направление. Оккупанты предприняли две неудачных попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и Работиного. Также сегодня вражеская авиация нанесла удар по Запорожью тремя авиационными бомбами.

Приднепровское направление. Противник трижды пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций, одно боестолкновение продолжается.

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