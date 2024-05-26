Обязательно ли регистрироваться в приложении 'Резерв+': разъяснение Минобороны

Электронный кабинет военнообязанного и его приложение "Резерв+" - это точка доступа пользователя к Единому электронному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Через приложение можно быстро обновить или представить данные о статусе военнообязанного.

Такое разъяснение предоставило Минобороны о применении "Резерв+". Также в ведомстве ответили на распространенные вопросы регистрации и обновления данных резервистов "Оберіг".

Теперь в приложении "Резерв+" вы имеете доступ к следующим данным:

Фамилия Имя Отчество

Вид учета/дата снятия (выключен)

Категория учета

Дата рождения

Отсрочка / бронирование / дата окончания

Постановление ВЛК/дата ВЛК

Звание

Код и наименование военно-учетной специальности

Налоговый номер (РНОКПП)

Уникальный номер в реестре Оберег ТЦК и СП, где состоите на учете

Регистрация в электронном кабинете не обязательна. Это лишь дополнительное удобство, предлагаемое государством, отмечает Минобороны. Также мобильное приложение "Резерв+" дает возможность сформировать военно-учетный документ в электронной форме.

Действующих военнослужащих требование обновления персональных данных не касается.

Если в реестре "Оберег" некорректные данные, вы сможете обратиться в службу поддержки в электронном кабинете военнообязанного для актуализации данных или получить рекомендации, как именно их обновить через ТЦК.

При проведении мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ, в частности, временное удостоверение военнообязанного. К сожалению, "Резерв+" пока не является заменой оригинала военно-учетного документа.

То есть воспользоваться им как удостоверением нельзя. Впрочем, ранее в Минобороны рассказывали, что работают над QR-кодом для приложения и уже он сможет сделать приложение документом.

Украинцам за границей, учитывая мобилизацию, также нужно до 16 июля 2024 года обновить данные. Можно отправить соответствующее уведомление по официальному электронному адресу ТЦК по месту нахождения на военном учете. Но через электронный кабинет военнообязанного "Резерва+" это сделать удобнее.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая, в день вступления в силу нового закона о мобилизации, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+". Мы подробно рассказывали, какие функции доступны и что нужно знать.

В частности, мы объясняли, когда в приложении "Резерв+" может появиться направление на ВЛК, а также как это будет работать; кто должен установить приложение и нужно ли потом идти в ТЦК и означающие статусы военнообязанных в "Резерв+".

Кроме того, в Минобороны рассказывали, что делать, если приложение "Резерв+" показывает статус "в розыске" и как будет работать QR-код.