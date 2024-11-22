Очередное 'аналоговнет': Путин объявил о начале серийного производства ракет 'Орешник'

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что испытание ракеты "Орешник" прошло успешно. Он подчеркнул, что принято решение начать серийное производство такого оружия.

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Об этом кремлевский главарь объявил на совещании, которое он провел с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений. Путин также заявил, что Россия будет продолжать испытание "Орешника".

"Испытания "Орешника" прошли успешно, я вас с этим поздравляю. Принято решение о серийном производстве "Орешника". Он будет поставлен на вооружение в ракетные войска стратегического назначения", – заявил Путин.

Российский диктатор начал хвастаться этим оружием, заявив, что "достигнутые результаты и скорость "Орешника" вызывают гордость и восхищение".

По его словам, эта ракета совершенно новая разработка, а не модернизация старых советских систем.

"Это результат работы специалистов по новой России", – похвастался диктатор.

Он заявил, что система "Орешник" при массированном применении "будет сравнима с оружием стратегического назначения" и что противодействия ему пока не существует.

Он также сказал, что у РФ якобы есть еще несколько подобных систем и продолжит их испытания.

"В работе на испытаниях находится несколько систем подобного рода, у нас складывается целая линейка ракет средней и меньшей дальности", – сказал Путин.

На этом совещании прозвучала также угроза Запада. Командующий ракетными войсками стратегически назначения РФ Сергей Каракаев заявил, что "комплекс "Орешник" может поражать цели на всей территории Европы".

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 21 ноября российская террористическая армия нанесла удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Вражеской атаке подвергся город Днепр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин использует Украину в качестве полигона для испытания новейшего оружия. По его словам, российские власти в очередной раз демонстрируют свое презрение к человеческой жизни, достоинству и свободе, применяя новейшие ракеты.

Вечером того же дня Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник". По его словам, это было тестовым испытанием ракеты.

В Пентагоне прокомментировали удар по Днепру и заявили, что баллистическая ракета "Орешник" создана на базе МБР "Рубеж". Также в оборонном ведомстве отметили, что в США знали о запуске новой баллистики по Украине и предварительно предупредили Киев.

Несмотря на все заявления Путина об "Орешнике", военные эксперты утверждают, что удар по Днепру россияне нанесли РС-26 "Рубеж" – межконтинентальной баллистической ракетрю.

В ГУР раскрыли данные о новой баллистике, которой Россия ударила по Днепру. В военной разведке заявили, что по украинскому городу РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету, вероятно, из ракетного комплекса "Кедр".

Подлетное время из Астраханской области до точки попадания в украинском облцентре составило 15 минут. Ракета была оснащена шестью боевыми частями с таким же количеством суббоеприпасов на каждой, на конечном участке траектории она набрала скорости более 11 Махов.

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