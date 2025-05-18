Охота на российское железо: Силы обороны 'минуснули' пушку, которая донимала Сумщину. Видео

На Сумщине украинские воины продолжают методично "минусовать" российское железо, которое терроризирует приграничные громады. На этот раз точной атакой была уничтожена пушка Д-30, которая обстреливала украинские территории на глубину до 12 километров.

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Об удачной операции сообщили в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура". Замаскированную в зеленке вражескую пушку обнаружил боевой ударно-артиллерийский расчет (БУАР), после чего FPV-дрон от боевой беспилотной системы "СТРИКС" успешно уничтожил цель.

"FPV-охота на железяки РФ! Минуснули еще одну пушку Д-30, которая донимала на 12 км вглубь Сумщины. Замаскированную в зеленке технику обнаружил наш БУАР, а уже дальше ББС "СТРИКС" удачно ее уничтожил. Систематическая работа 47 ОМБр "Магура" – это кара с неба для российской техники и любителей березок", – отметили украинские защитники.

Стоит отметить, что украинские Силы обороны наносят мощные удары по технике оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал впечатляющую статистику. С начала 2025 года Силы обороны Украины уничтожили 1 159 российских танков и 2 510 боевых бронемашин.

Напомним, накануне украинские воины показали видео, которое зафиксировало, как ВСУ ловко уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Уникальную операцию удалось выполнить с помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Bombus. Поймать ценную вражескую технику смогли воины Сил специальных операций подразделения "Баллиста".

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