Украинские Силы обороны наносят мощные удары по технике оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал впечатляющую статистику.

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С начала 2025 года Силы обороны Украины уничтожили 1 159 российских танков и 2 510 боевых бронемашин. Об этом Сырский написал в Facebook.

"Украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. Только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи танков оккупантов (1 159) и более двух с половиной тысяч боевых бронемашин (2 510)", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий поблагодарил Силы обороны за слаженную работу.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" - добавил он.

Сирский также опубликовал видео, на котором - реальные кадры уничтожения российской техники: точные удары, взрывы, сгоревшие вражеские машины.

Стоит отметить, что украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 972 тысячи человек.

Напомним, накануне украинские воины показали видео, которое зафиксировало, как ВСУ ловко уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Уникальную операцию удалось выполнить с помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Bombus. Поймать ценную вражескую технику смогли воины Сил специальных операций подразделения "Баллиста".

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