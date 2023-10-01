Оккупанты атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами: есть погибший и раненые. Фото

Российские оккупанты в воскресенье, 1 октября, в очередной раз атаковали Херсонщину. Удар войска страны-агрессора нанесли управляемыми авиабомбами.

В результате преступления РФ есть погибший и раненые. Об этом сообщает Херсонская ОГА (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Около 16:50 оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава. В результате удара разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден объект критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Кроме того, под вражеским огнем оказалась и Тягинка. Там погиб мужчина 1980 года рождения. Он во время атаки находился во дворе дома.

Более того, оккупанты атаковали село Веселое.

"В больницу с травмами конечностей и контузией доставили 63-летнюю женщину", – добавили в ОГА.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты 1 октября сбросили с дрона взрывчатку на жилые дома в Херсоне, вспыхнул пожар. Из огня удалось спасти четырех человек.

Кроме того, в ночь на 1 октября на регион оккупанты сбросили 10 авиабомб, пострадали мирные жители.