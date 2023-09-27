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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, вспыхнул пожар: есть разрушения и ранены. Фото

Марина Погорилко
War
1 минута
327
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, вспыхнул пожар: есть разрушения и ранены. Фото

Ночью 27 сентября российские террористические войска были обстреляны из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. В результате атаки двое мирных жителей получили ранения – мужчины 44 и 68 лет.

Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, оба пострадавших сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Также российские обстрелы привели к пожару в двухэтажном здании. Спасателям удалось быстро ее потушить.

По итогам атаки повреждено частное предприятие, повреждены 4 хозяйственные сооружения, одно уничтожено до основания. Также побиты 6 частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач.

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, вспыхнул пожар: есть разрушения и ранены. Фото

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