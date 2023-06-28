Оккупанты обстреляли Харьковщину, погибли трое мирных жителей
Российские войска продолжают обстреливать Харьковщину. Около 12 часов 28 июня враг ударил по Волчанской громаде Чугуевского района, утром же захватчики из "Ураганов" накрыли Куриловку в Купянском районе.
Погибли трое мужчин, ранения получила пожилая женщина. Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
Он рассказал, что около обеда 28 июня россияне обстреляли село Волчанские Хутора.
"Около часа назад враг в очередной раз обстрелял Волчанскую громаду Чугуевского района. К сожалению, в результате этого обстрела погибли сразу три гражданских жителя села Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы несовместимые с жизнью", – написал Синегубов в 13:06.
По его словам, информация о жертвах вражеского удара может быть не окончательной. В настоящее время на месте обстрела работают экстренные службы.
В то же время утром российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня по селу в Купянском районе и тяжело ранили пожилую женщину.
"Харьковщина. россияне обстреляли село Куриловка из реактивных систем залпового огня "Ураган". Травмы получила 69-летняя женщина, которая в это время находилась на огороде. Пострадавшую забрала бригада скорой медицинской помощи", – рассказали в Министерстве внутренних дел.
По данным Синегубова, пострадавшая получила тяжелое ранение, сейчас медики борются за ее жизнь.
Напомним, накануне, 27 июня, россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску и попали в заведение питания, где находилось много людей.
По состоянию на 12:20 28 июня известно по меньшей мере о 10 погибших, среди них трое детей.
В частности, российская ракета убила двух сестер-близнецов. Анна и Юлия Аксенченко были ученицами Краматорской ОШ № 24 и в этом году закончили 8 класс.
По данным на 12 часов известно, что ранен 61 человек. Среди раненых во время российского удара, как стало известно, трое граждан Колумбии: их сопровождала украинская писательница Виктория Амелина, госпитализированная в тяжелом состоянии.
Под завалами разрушенного здания могут оставаться люди. Так что спасательная операция продолжается.
Днем 28 июня в СБУ заявили, что по горячим следам задержала корректировщика ракетного удара РФ по кафе в Краматорске. Им оказался местный житель, работавший на российское ГРУ.
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